Molde sørget for mer jubel mot Vålerenga

Molde havnet tidlig under, men snudde og vant 4-2 over Vålerenga på bortebane i Eliteserien søndag.

Molde feiret klubbens første seriemesterskap siden 2014 etter forrige serierunde. Mer jubel ble det for spillerne i romsdalsklubben da de slo Vålerenga 4-2 søndag.

Eirik Hestad, Mathis Bolly, Tobias Christensen og Etzaz Hussain scoret målene for seriemesteren. Seieren førte til at mannskapet til Erling Moes Molde-mannskap fortsatt er elleve poeng foran serietoer Bodø/Glimt.

For Vålerenga fortsetter derimot nedturen. Oslo-klubben har kun én seier på de elleve siste kampene. I forrige serierunde spilte de 0–0 mot Tromsø. Laget ligger midt på tabellen uten fare for nedrykk.

– Vi har vært veldig ineffektive i hele høst, og det var vi også i dag, sa Vålerenga-trener Ronny Deila til Eurosport etter kampen.

– Det har vært en skuffende høstsesong etter en fin vårsesong. Vi viste også til tider i dag at vi har et bra toppnivå, men det har svingt for mye og spesielt nå i høst. Nå blir det godt å få en periode hvor vi får trent oss godt opp igjen, så får vi slå enda hardere tilbake neste år, fortsatte Deila.

Molde i ledelsen

Molde startet riktignok passivt på bortebane. Allerede etter elleve minutter spilt sendte Vålerengas toppscorer, Bård Finne, hjemmelaget i ledelsen. Finne hamret inn 1–0 fra 12 meter og tente håp i hjemmelaget som ikke har slått Molde siden 2016.

Etter Vålerenga-målet lot Omoijuanfo seg fyre opp av hjemmesupporterne, som gestikulerte mot hjemmesupporterne. Det førte til gult kort for Molde-spilleren.

– Det er de som skriker hele kampen og gestikulerer til meg og sier masse, da må til de tåle å få tilbake, sier Ohi til Eurosport etter første omgang, men som ikke vil gjengi hva som ble sagt.

Det tok ikke lang tid før gjestene slo tilbake. For like etter utlignet Eirik Hestad for moldenserne. Han mottok ballen fra Omoijuanfo og satte inn 1-1. Åtte minutter senere var kampen snudd da Bolly løp ballen i mål til 2–1.

Målfest for Molde

Etter hvilen svarte hjemmelaget med sitt andre for dagen, da Mayron George stanget inn 2-2.

Nok en gang slo Molde tilbake på direkten. Tobias Christensen satte inn 3-2 to minutter etter Vålerengas utligning. Deretter dro serielederne ifra da Etzaz Hussain økte ledelsen ytterligere etter 82 minutter.

Vålerenga møter Mjøndalen på bortebane i siste serierunde. Molde møter Bodø/Glimt på hjemmebane.

