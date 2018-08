Molde-spillers forsvarer: – Han er veldig lettet

Molde-spilleren som mandag ble frifunnet for sovevoldtekt, sier han er veldig lettet over dommen.

Det opplyser mannens forsvarer, Øyvind Panzer Iversen, til NTB.

– For ham har det vært fryktelig tungt på samme måte som for andre involverte i saken. Det er en sak som har fått en god del mer oppmerksomhet enn det vanlige. Dette bidrar til en tilleggsdimensjon, med all oppmerksomheten siden dette kom ut i mai i fjor. Han har opplevd det som belastende, sier Iversen.

Advokaten sier at han ikke er overrasket over frifinnelsen med tanke på bevissituasjonen.

Selv om fotballspilleren ble frifunnet strafferettslig for voldtekt, ble han i retten dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen som anmeldte saken. Årsaken er at beviskravet for dette ikke er like strengt.

– Han er selvsagt overrasket over å bli domfelt for det sivilrettslige kravet, sier Iversen.

Forsvareren var til stede da klienten fikk dommen forkynt. Påtalemyndigheten har allerede varslet at dommen vil bli anket, og Iversen gjør det også klart at de kommer til å be om overprøving av det sivilrettslige kravet i lagmannsretten.

Fotballspilleren møtte i forrige uke i retten, tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en kvinne som ikke var i stand til å motsette seg handlingen fordi hun sov og/eller var beruset. Under rettssaken nektet spilleren straffskyld. Han fortalte at han hadde samleie med kvinnen, men sa at det var frivillig.

