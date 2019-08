Molde stakk av med samtlige tre poeng mot Viking

Moldes innbyttere sikret seieren mot Viking.

VIKING - MOLDE 0-2

Molde hadde ikke tapt i Eliteserien på de siste fem kampene, og gikk inn i oppgjøret mot Viking som klare favoritter.

Det var også bortelaget som tidlig tok kontroll over banespillet, og Viking-spillerne befant seg løpende mellom- og etter ball i åpningsminuttene.

Tam åpning på oppgjøret

En forholdsvis rolig start på kampen fikk en liten energiinnsprøytning etter 13 minutter, og det var hjemmelaget som noterte seg for kampens første ordentlige mulighet.

Zlatko Tripic satt på turboen fra midtbanestreken, og fyrte av et skudd på mål fra drøye 20 meter. Markkryperen ble reddet av Alex Craninx, og etter litt klabb og babb fikk også bortelaget klarert ballen ut fra farlig sone.

Viking var åpenbart forberedt på Moldes angrepsstyrke, og var gode til å demme opp i bakre rekker for å gjøre trusselen så liten som mulig. Hjemmelaget var heller ikke fremmede for å ta de kontringene som bydde seg - og etter drøye 25 minutter var det bare marginer som gjorde at hverken Tripic eller Byfqi nådde innlegget til Yildren Ibrahimaj.

Molde var også frempå et par ganger før hvilen, og Ohi fikk en god mulighet etter en liten halvtime denne søndagen, men muligheten forsvant litt etter noen vendinger for mye.

Det var ingen stor førsteomgang på SR-Bank Arena, med mindre man er av den sorten som liker dype kompakte forsvarslinjer og pasninger på tvers av banen.

Til tross for at det satt jokere på begge lags innbytterbenker, stilte lagene (ikke overraskende) uendret etter hvilen.

Kampbildet var stadig det samme, og etter bare tre minutter kom kampens hittil største mulighet for bortelaget. Fredrik Aursnes fant Ruben Gabrielsen med et presist innlegg, men redningen fra Austbø var stor - og forsøket til Ohi endte til slutt i nettveggen.

TØFFE DUELLER: Vikings Jostein Ekeland i duell med Kristoffer Haugen under kampen mellom Viking og Molde på SR-Bank Arena. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Hvis Moldes mulighet var stor, var Vikings mulighet en time ut i kampen helt enorm. Bytqi slo et godt innlegg langs bakken, som fant Ibrahimaj - som dro av en Molde-spiller på lekkert vis og plutselig hadde hele målet å avslutte på. Avslutningen var ikke svak, men redningsaksjonen til til Kristoffer Haugen på streken var rett og slett mesterlig.

Også i TV 2 sitt studio la de merke til episoden, og Jesper Mathisen la ikke skjul på hva han mente om Haugens redningsaksjon.

- Har du sett? For en mulighet og for en redning! Hvem er det som får redda? Er det Haugen som får redda på fem centimetre utenfor streken. Det er en eventyrlig redning!

Innbytter-magi

Minutter senere prøvde Viking seg igjen, denne gangen ved Samúel Kari Fridjónsson. Dessverre for hjemmelaget gikk det knallharde skuddet fra nesten 30 meter rett på Molde-målvakten.

Det ble en langt mer åpen affære utover som omgangen forløp seg, og Viking så langt friskere ut etter hvilen.

Dessverre for hjemmelaget, gjelder det ofte å sette de mulighetene som byr seg i fotballen.

Det kan Moldes Leke James være et fint eksempel på. I kampens 79. mimnutt erstattet James Sjøsltad, og tre minutter senere var han mannen som sendte tabellederen i ledelsen.

Litt klabb og babb etter et hjørnespark endte til slutt hos James, som enkelt dro seg forbi en Viking-spiller, før han hamret ballen kontant nede i hjørnet.

- Leke James, han har ikke vært på banen i mange minutter! Han viser hvor stor og god tropp de har i Molde, sa Eurosports kommentator Petter Bø Tosterud på direkten.

Like etter vartet Molde opp med feiende flott fotball. Aursnes dro med seg to-tre Viking-spillere, og la lekkert igjen ballen med hælen til Magnus Wolff Eikrem, som på herlig vis overlistet Vikings sisteskanse.

- Han har vært helt fantastisk for Molde. Han styrer midtbanen, og Molde er såpass sterke at når de setter inn de to (han og Leke James), så vinner de, sa Steffen Iversen i TV 2 sitt studio underveis.

Stort mer skulle heller ikke skje denne søndagen, og etter Moldes andre mål var det liten tvil om hvor de tre poengene ville ende.

Molde fortsetter dermed som serieledere, etter en seier som langt på vei må dedikeres til Erling Moe og hans innbyttere.