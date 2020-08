Molde tapte igjen etter misbrukte sjanser mot Sarpsborg

Veien opp til Bodø/Glimt på toppen av tabellen kan bli enda lengre etter ny skuffelse for det regjerende mesterlaget.

SARPSBORG 08 - MOLDE 2-1:

Tittelforsvarer Molde kan tape ytterligere terreng i toppen av Eliteserien etter å ha røket på sitt andre strake nederlag borte mot Sarpsborg 08 lørdag.

«Mos» Abdellaoue og Ole Jørgen Halvorsen scoret de to målene som sørget for ytterligere et kostbart Molde-tap. Eirik Ulland Andersens kjappe redusering etter Sarpsborgs andre scoring var ikke nok til å få med seg poeng.

Les også: Lørdagens Premier League-rykter

Sarpsborg-spillerne ble overkjørt av Rosenborg på Lerkendal forrige helg, men kunne skilte med fire strake hjemmekamper uten baklengsmål før topplaget Molde kom på besøk.

Sarpingene hadde en del marginer med seg som unngikk mål imot de første 45 minuttene, men at laget og «Mos» tok føringen på et helt korrekt straffespark var det lite å utsette på.

Slakter Molde-spiss



Leke James fikk en av flere gigantiske sjanser til å utligne før sidebyttet. Men nigerianeren fikk verken avsluttet, eller sendt ballen videre til en Magnus Wolff Eikrem på blankt mål, da han fikk ballen på sølvfat etter kommunikasjonssvikt i Sarpsborgs forsvar.

At James ikke fikk mer ut av den gratismuligheten fikk blant andre Joacim Jonsson til å reagere sterkt.

«Burde nesten vært fengsel på Leke etter den vurderingen. Uvirkelig svakt» skrev Eurosports studioekspert på Twitter.

BARE NESTEN: Moldes Leke James (sittende) fortviler etter å ha blitt frarøvet en stor gratissjanse av Sarpsborg-målvakt Aslak Falch. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Det var hjemmelaget som etablerte et lite trykk helt innledningsvis. De spilte seg til et par cornere, og den andre av dem var i ferd med å skape helt kaos for da den duppet ned midt i Molde-feltet, men gjestene fikk til slutt klarert.

Molde kom til den første sjansen på et frispark der Ulland Andersen klemte til fra 29 meter. Sarpsborg-keeper Aslak Falch strakte seg så lang han var og fikk avverget.

Følg overgangsrykter direkte her!

Samme Ulland Andersen var sist på et presist innlegg fra Kristoffer Haugen like etterpå, men S08-kaptein Joachim Thomassen rakk akkurat å forstyrre headingen til vingen slik at ballen spratt utenfor målet.

Resten av omgange vekslet lagene på å finne rom og komme i gode posisjoner. Særlig mange innlegg ble sendt inn fra sidene i begge ender av banen. Drøyt midtveis i omgangen kom Molde satte venstreback Haugen igjen i full fart oppover på kanten.

Falch-storspill



Han slo deretter perfekt inn til Ulland Andersen, som nok en gang var i scoringsposisjon ved den bakre stolpen. Avslutningen fra den tidligere Haugesund- og Strømsgodset-spilleren sto derimot ikke i stil med forarbeidet til lagkameraten. Den gikk nemlig rett på Falch.

- Her skal jo Eirik Ulland Andersen score. All mulig kreditt til Kristoffer Haugen, men den skal Ulland Andersen sette tilbake mot hjørnet den kom fra, påpekte Eurosports Tor Ole Skullerud.

Like etterpå var det isteden Jørgen Strand Larsen og Sarpsborg som skaffet seg straffespark. Den høyreiste angriperen løp fra flere motstandere før han ble dratt ned av Etzaz Hussain, som var grundig på etterskudd inne i eget felt.

Straffesparket var soleklart, og Abdellaoue var like sikker da han satte inn 1-0, hardt, lavt og til høyre for MFK-burvokter Andreas Linde. Hussain ble for øvrig belønnet med et fortjent gult kort for holdingen som førte til straffen.

TOK FØRINGEN: Jørgen Strand Larsen (til venstre) jobbet fram straffesparket som angrepskollega Mustafa Abdellaoue takket pent for med å sette inn 1-0. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

Enorme muligheter



I løpet av førsteomgangens siste kvarter var det nesten utrolig at ikke Molde skaffet seg utligning. Først da den unge høyrebacken Marcus Holmgren Pedersen fra midtbanen, og hele veien igjennom midtforsvaret til vertene, før han pirket ballen forbi Falch.

Problemet for Molde var bare at ballen trillet like utenfor målet også. Så holdt Mikael Dyrestam og Magnar Ødegaard på å forære Leke James en lettkjøp scoring, men igjen var Falch redningsmann. Keeperen kastet seg ned i beina på Molde spissen og fikk snappet ballen før nigerianeren var klar til å avslutte.

- Vi skaper jo nok til å score må, men vi må opp i 50/50-duellene og få enda mer tempo i ballen, kommenterte Molde-trener Erling Moe før starten på andre halvdel av kampen.

Etter drøyt ti minutter av andreomgangen hadde Sarpsborg isteden doblet ledelsen. Høyrekant Halvorsen fintet innlegg før han hamret inn 2-0 over Linde med venstrefoten.

Bare noen sekunder seinere hadde Molde repsondert på beste måte. Enda en gang var Ulland Andersen avslutter, og denne gangen overlistet han Falch med en presis heading etter innlegg fra Fredrik Aursnes.

På overtid var Sarpsborgs keeper heldig som unngikk baklengs etter å ha gjort en feilvurdering ute i feltet på et Molde-frispark. Heldigvis for Falch fikk manøveren konsekvenser i form av en scoring.

Nærmere kom ikke bortelaget, som dermed kan havne sju poeng bak serieleder Glimt om bodøværingene vinner borte mot Sandefjord søndag.