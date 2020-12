Molde tok et stort seg mot sølvet etter seier over Aalesund

Molde nærmer seg sølvet etter seier over Aalesund på Aker Stadion.

MOLDE - AALESUND 2-1:

For med 3 poeng fra søndagens lokaloppgjør er det nå mye som skal til for at Molde ikke tar sølvet foran lag som Vålerenga og Rosenborg.

Scoringer fra Magnus Wolff Eikrem og Leke James betyr at moldenserne nå ligger 8 poeng foran VIF på tredjeplass, når tre kamper av årets eliteseriesesong gjenstår.

På overtid reduserte Sigurd Haugen til 2-1 fra straffemerket.

- Pyromantendenser

Til tross for å ha gått inn til pause i ledelsen, var Molde-sjef Erling Moe ikke særlig fornøyd med det mannskapet hans presterte ute på banen.

- Sløvt, lite presist, også er det litt sånne pyromantendenser. Vi brenner det som er av store muligheter, sa Moe om eget lag til Eurosport, da spillerne gikk ut på matten før andreomgang.

Underveis i andreomgang viste også Wolff Eikrem sin frustrasjon over de misbrukte sjansene. Kapteinen fant Ola Brynhildsen inne foran mål, men nok en gang fikk ikke moldenserne uttelling.

- Wolff Eikrem er altså hoppende irritert over de mislykkede sjansene, sa Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre etter den misbrukte muligheten.

To scoringer i et sjansesløseri

Et drøyt kvarter ut i kampen kom hjemmelaget til sin første store mulighet. Wolff Eikrem dyttet ballen til en Eirik Hestad som fikk stå helt alene foran mål, men på mesterlig vis reddet Aalesund-målvakt Andreas Lie.

Halvtimen ut i kampen spilte Molde seg nok en gang til en god mulighet, men Leke James' skudd ble reddet på strek.

Minuttet etter kom imidlertid scoringen, da Wolff Eikrem sendte blåtrøyene i ledelsen. James ble spilt gjennom av Hestad, før han rundet Lie ute på halvdistanse. Inne i feltet var Molde-kapteinen på plass og pirket ballen inn i det åpne målet.

73 minutter ut i kampen fikk Aalesund og Sigurd Haugen en gigantmulighet til å redusere, men 23-åringen sendte ballen noen centimetere utenfor alene med Andreas Linde.

Fem minutter senere var det i stedet Molde og James som økte ledelsen da 28-åringen skjøt via foten til Nenaas og i mål.

På overtid fikk Haugen sjansen fra krittmerket, og reduserte til 2-1.

Dermed endte det 2-1.

Med seier til hjemmelaget er derfor Molde nå storfavoritt til å ta sølvet hjem.

