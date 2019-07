Molde tok seg enkelt videre i Europaligaen

Romsdalingene hadde få problemer med å slå serbiske Čukarički.

ČUKARIČKI - MOLDE 1-3 (1-3 sammenlagt):



Scoringer fra Ohi Omoijuanfo, Magnus Wolff Eikrem og Erling Knudtzon sørget for at Molde vant 3-1 mot serbiske Čukarički og tok seg videre i Europaligaen. Etter å ha spilt 0-0 hjemme, ble borteresultatet stående som endelig.

Molde møter vinneren av greske Aris og kypriotiske AEL Limassol i tredje kvalifiseringsrunde. De to spilte 0-0 i den første kampen og møtes til returoppgjør torsdag.

Onsdagens Molde-triumf fulgte dermed opp Rosenborgs strålende seier mot BATE Borisov tidligere på kvelden. Torsdag er det Haugesund som skal i ilden mot Sturm Graz.

Drømmestart

De norske blåtrøyene fikk en drømmestart på onsdagens oppgjør, da Omoijuanfo mottok ballen fra Wolff Eikrem og banket inn 1-0 allerede etter fire minutter av kampen.

Molde spilte seg opp til flere gode sjanser, og etter 38 minutter doblet Wolff Eikrem ledelsen med en avslutning fra 16 meter. På det tidspunktet var kampen så godt som over, ettersom serberne trengte tre scoringer for å ta igjen Molde.

Knudtzon-raid

Den andre omgangen startet som en parademarsj for Modle, som kunne lagt på til både 3-0 og 4-0, men presisjonen foran mål ble for dårlig.

Hjemmelaget kom i stedet mer med utover i omgangen og fikk flere gode muligheter. En enorm sjanse kom etter en corner, men Etzaz Hussain avverget på streken.

Tolv minutter før slutt gjorde Erling Knudtzon alt selv da han la på til 3-0 etter et soloraid. Innbytter Asmir Kajevic reduserte til 3-1 med kort tid igjen av kampen, men det var for lite for seint for hjemmelaget.

Stygg takling

Etter reduseringen ble det småampert på banen da en Čukarički-spiller hoppet stygt inn i en duell med Kristoffer Haraldseid. Heldigvis for høyrebacken unngikk han taklingen, som ellers kunne endt stygt.

- Hjelpe meg for en takling! Skal virkelig ikke dommer gjøre noe med det der? Det er helt utrolig å se på, kommenterte eliteserieprofilen Christian Gauseth, som var ekspertkommentator på kampen.

Det roet seg raskt, og 3-1 ble til slutt resultatet. Molde er dermed videre i Europaligaen.