Molde-toppen trodde Haaland ville ha ny kontrakt. I stedet gjorde supertalentet noe oppsiktsvekkende

Tidligere daglig leder i Molde, Øystein Neerland, husker fortsatt dagen Erling Braut Haaland plutselig banket på døra til kontoret hans på Aker stadion. - Min første reaksjon var «hva er problemet nå?».

Men den nåværende Borussia Dortmund-spissen hadde slettes ingen problem.

Det er den annerkjente sportsavisen The Athletic som har tatt praten med Neerland, og flere personligheter fra Haalands karriere, for å gi et mer sammensatt inntrykk av hvordan den norske 19-åringen egentlig er.

Og det er spesielt episoden fra jærbuens tid i rosenes by som har satt spor hos den tidligere daglige lederen i Molde.

- Du vet, spillere sier kanskje «hallo» eller vinker lett til deg, ikke noe mer enn det, men Erling ville snakke med meg. Min første reaksjon var «hva er problemet nå?», forteller Neerland.

- Genuin interesse

Men Haaland var verken interessert i å diskutere penger eller en ny kontrakt, som Molde-toppen trodde det ville være.

I stedet hadde unggutten helt andre planer for samtalen som fulgte.

- I stedet starter han å spørre hvordan det går med meg, samt hvordan dagen min hadde vært. Han ville vite hva det egentlig er en daglig leder i en fotballklubb gjør og hvordan det var å jobbe som en, forklarer Neerland og legger til:

- Det handlet ikke om penger i det hele tatt. Det var nysgjerrighet - en genuin interesse i mennesker.

OVERRASKET: Øystein Neerland lar seg stadig begeistre av Erling Braut Haaland. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Haalands medmenneskelige side har også blitt omtalt flere ganger, og tidligere lagkamerater beundrer evnene hans til både å være normal og unormal, ifølge The Athletic. Han sprinter som en olympisk uttøver, scorer mål som en Ballon d'Or-vinner, men er også den samme gutten de er vant til.

- Vil aldri forandre seg

Da stortalentet sto oppstilt foran Champions League-oppgjøret mot Paris Saint-Germain på Signal Iduna Park, var det en munter Neerland som fulgte kampen.

- Et fullsatt stadion og en såpass stor kamp. Han er der, han smiler og han er ikke redd. Fotball er ingenting annet enn moro for ham. Jeg tror aldri det kommer til å forandre seg, mener han.

Og det mentale aspektet ved Haaland er det flere som har notert seg. Treneren hans i Bryne, Alf Ingve Berntsen, mente det ikke bare var de fysiske ferdighetene som imponerte ham.

- Det spesielle ved ham var hvor smart han var i boksen. Han prøvde å være sterk, og han var veldig rask - du ser hvor rask han er nå, så rask at det nesten er utrolig - men best av alt så bruker han hjernen sin, sier Berntsen.

Da Neerland startet å se Haaland spille i Molde, var han vel så slått over ende over spissens innstilling.

- Det var selvsikkerhet og mot hver gang ballen kom til ham. Han gjorde alt uten å bekymre seg for negative konsekvenser. Det var aldri i tankene hans.

