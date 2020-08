Molde trygt videre i mesterligakvalifiseringen, 5-0 mot Erlandsens KuPS

Et par klassemål løste problemene for Molde i den første kampen i mesterligakvalifiseringen. Arne Erlandsens KuPS ble slått 5-0.

Den finske seriemesteren yppet seg iblant, men hjemmelaget hadde kvalitetsspillerne som kunne finne på noe ekstra. Eirik Hestads skudd i krysset og et lekkert angrep avsluttet av Magnus Wolff Eikrem avgjorde kampen før pause. Ohi Omoijuanfo gjorde 3-0 på en keeperretur før innbytterne Marcus Holmgren Pedersen og Erling Knudtzon økte på overtid.

Molde hadde den første store sjansen med Eikrems stolpeskudd etter et drøyt kvarter, men KuPS var svært nær et ledermål fem minutter senere. Tidligere Strømsgodset-spiller Bismark Adjei-Boateng slo et lekkert innlegg, men den brasilianske spissen Rangel bommet på ballen for åpent mål.

Nye fem minutter senere ble det 1-0. Nuno Tomás klarerte dårlig med hodet. Eikrem nådde nedfallsfrukten først og spilte til Hestad, som vendte og curlet ballen i krysset.

I det 37. minutt slo Fredrik Aursnes en vakker bakromspasning til venstreback Kristoffer Haugen, som kunne avsluttet ansikt til ansikt med keeper. I stedet slo han en direktepasning til Eikrem, som hadde god tid til å sikte og knalle ballen i mål.

Lyset gikk

Eneste tvil om Moldes avansement etter det var da lyset gikk i det 59. minutt, og dommeren måtte stoppe kampen. Lyset kom tilbake etter noen minutter, men kampen måtte stoppes igjen nesten umiddelbart da Henry Wingo og Tomás skallet hardt og gikk ned for telling. Begge måtte byttes ut.

I det 65. minutt satte Ohi inn returen etter at keeper Otso Virtanen reddet alene med Haugen, som brøt gjennom takket være fint veggspill med Hestad.

KuPS-innbytter Aniekpeno Udoh hadde et skudd som spratt på tverrliggeren mot slutten, men det skulle ikke bli noe trøstemål. Derimot skulle Molde økte to ganger. Pedersen, som kom inn for Wingo, gjorde 4-0 framspilt av Hestad før han også noterte en assist med innlegg til Knudtzon.

Ny kamp om en uke

Erlandsens lag er på tredjeplass i finsk eliteserie, seks poeng bak lederlaget Inter med en kamp mindre spilt. Molde er som kjent toer i Eliteserien.

I neste runde, som spilles neste uke, spiller Molde borte mot Celje (Slovenia) eller Dundalk (Irland). De møtes senere onsdag.

De tre første kvalifiseringsrundene avgjøres med én kamp. Det er meningen at det blir hjemme- og bortekamper i den fjerde og avgjørende runden.

