Molde varsler Forren-avklaring denne uken

I Molde FK jobbes det med å avgjøre hvilket utfall personalsaken med Vegard Forren får. Trolig blir det bestemt i løpet av uken.

Det anslår daglig leder Ole Erik Stavrum i Molde overfor NRK.

– Jeg vil ikke kommentere det som er kommet fram i mediene, særlig med hensyn til Vegard. Dette er en personalsak, og vi jobber grundig med den internt i klubben. Jeg håper vi har en avgjørelse i løpet av et par dager.

Mandag ble det kjent at den mangeårige Molde-forsvareren Forren har slitt med spillavhengighet i lang tid, og at han har brukt penger fra Molde-spillernes felles «botkasse» for å dekke inn spillegjeld. Det ble samtidig skrevet at Molde vurderer å si opp Forrens kontrakt, som løper ut 2021-sesongen.

Forren la selv kortene på bordet overfor klubben og medspillerne i februar, og han har oppsøkt hjelp for å få bukt med gamblingproblemet.

Saken sprakk da Forren og hans advokat var i møte med Molde-ledelsen og deres advokat mandag ettermiddag. Lokalavisen Romsdals Budstikke skriver at det er planlagt flere møter i klubben de neste dagene.

(©NTB)