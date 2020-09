Molde videre i mesterligakvalifiseringen etter straffedrama

Molde misset straffe i selve kampen, men scoret på seks strake i straffekonkurransen, og Andreas Lindes redning sendte laget videre i mesterligakvalifiseringen.

Med 6-5-seier over Qarabag etter 120 målløse minutter er Molde klar for avgjørende kvalifiseringsrunde mot ungarske Ferencvaros, som har norske Tokmac Nguen i laget.

Straffespark kunne ha sendt Molde videre i selve kampen. Etzaz Hussain trippet i tilløpet da han i det 102. minutt tok straffe etter at Ohi Omoijuanfo ble felt av Donald Guerrier. Keeper Shakhrudin Magomedaliyev kastet seg og reddet, og Hussain skjøt returen over mål.

Hussain ble byttet ut før straffesparkkonkurransen, men seks lagkamerater scoret før Linde kastet seg og slo ut straffen fra midtstopper Badavi Hüseynov, og Molde kunne juble.

Molde avsluttet best, men i de 100 første minuttene var Qarabag det farligste laget i Larnaka. Laget var trukket ut som hjemmelag, men måtte på grunn av koronarestriksjoner spille på Kypros. Qarabag hadde de tre største sjansene i ordinær tid og den første i ekstraomgangene.

I det 95. minutt førte en stygg feilpasning av Leke James til en giftig Qarabag-kontring der Kwabwena Owusu spilte Mahir Emreli gjennom. Andreas Linde gjorde seg stor og stoppet avslutningen. Det var verken første eller siste gang han bokstavelig talt var redningsmann for Molde.

Det var en relativt sjansefattig kamp der Qarabag styrte spillet i første omgang og Molde kom mer med etter pause. Det norske laget hadde for det meste god kontroll bakover, men slet veldig med å spille seg til store sjanser mot Aserbajdsjans mesterlag.

Sjanser

Den første store sjansen sikret Qarabag seg i det 42. minutt. Etter småspill på høyresiden slo Emreli inn fra høyresiden. Abdellah Zoubir løp inn bak ryggen på Henry Wingo og avsluttet fra ganske kort hold, men rett på keeper Linde. Zoubir var nær ved å få tak i returen, men Magnus Wolff Eikrem klarerte.

Qarabag var farlig igjen i det 57. minutt, da Owusu raidet inn fra høyresiden og fant Zoubir alene foran mål. Igjen skjøt han rett på Linde, som ga retur rett ut. Zoubir feide den over mål.

Det ble farlig igjen i det 76. minutt, da dommerne ikke fikk med seg at Owusu tok med seg ballen med armen. Han kom seg til dødlinja og la inn, men Emreli skjøt utenfor.

Moldes beste sjanse kom i det 51. minutt da to spillere kom til avslutning ved hjørnet av 5-meteren etter et hjørnespark fra Eikrem. Martin Ellingsens forsøk ble blokkert, men Fredrik Aursnes skjøt over.

Beste Molde-tilløp i den første omgangen kom på et flott framspill fra Eikrem til Kristoffer Haugen. Han hadde god tid til å legge inn, men greide ikke å treffe noen av lagkameratene i feltet.

Møter Tokmac

I avgjørende runde venter Ferencvaros, der norske Tokmac Nguen igjen spilte en viktig rolle da Dinamo Zagreb ble slått 2-1. Han leverte flott forspill til kaptein Gergö Lovrencsics' 1-0-mål.

Tokmac raidet i det 2. minutt til dødlinja og slo skrått ut slik at kapteinen kunne skli ballen i nettet. Nordmannen har nå sju mål og en assist på sine seks siste kamper i ulike turneringer.

Albanske Mytro Uzuni utlignet med et selvmål, men gjorde opp for seg med vinnermålet i 2. omgang.

Molde og Ferencvaros gjør i hjemme- og bortekamp opp om plass i mesterligaens gruppespill. Taperen får gruppespill i europaligaen.

