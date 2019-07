Molde viste fram festfotball, men rotet bort seieren mot Odd

Eurosport-ekspert Bernt Hulsker lot seg begeistre av angrepsspillet til Erling Moes mannskap før pause, men Odd hevet seg etter hvilen og reddet ett poeng.

ODD - MOLDE 2-2:

Molde vartet opp med tidvis fantastisk angrepsspill før pause mot Odd i Skien, og etter at Leke James hadde gitt laget ledelsen vartet de opp med angrepsfotball tatt rett ut av læreboka.

Kristoffer Haraldseid, Magnus Eikrem og Eirik Hestad koste seg tidvis stort ute til høyre, og etter 21 minutter ga det også tellende resultat.

Etter flere kombinasjoner, fant Eikrem sin backkollega Haraldseid med en fantastisk stikker. Høyrebacken stormet inn i feltet, og trillet ballen på tvers til Ohi Omoijuanfo, som ekspederte ballen i mål bak en utspilt Sondre Rossbach.

- Jeg har ikke sett på maken, utbrøt Hulsker i Eurosports fotballstudio etter scoringen før han la til.

- Her er Molde på sitt aller, aller beste. De er faktisk blant de bedre bortelagene, og det viser de til gangs her. Dette småspillet er de best til.

Molde var klart best på fremmed gress før pause, men Odd hevet seg stort etter hvilen og reddet 2-2 og ett poeng etter scoringer av Fredrik Nordkvelle og Torgeir Børven.

MÅL: 2-0-scoringen til Molde var en real godbit. Her gratuleres Ohi Omoijuanfo av lagkameratene etter målet. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Leke-kanon

Det var imidlertid Molde som styrte showet de første 45 minuttene, og like etter 2-0-målet var Eirik Hestad nær ved å sette opp en lignende scoring.

Midtbanespilleren dro først en tunnel inne i Odd-feltet, før han med en nydelig tofotsfinte både fintet seg bort fra Steffen Hagen og fikk lagt ballen på tvers i feltet i én og samme bevegelse.

Kristoffer Haugen kom stormende på bakre stolpe, men hans avslutning forsvant i nettveggen.

I nettveggen skjøt imidlertid ikke Leke James etter 21 minutter. Den nigerianske spissen ble servert en langpasning av Omoijuanfo, før han dro seg nydelig fri og fyrte av i Rossbachs nærmeste hjørne.

Skuddet var hardt og godt plassert, men vil stå igjen som en aldri så liten keepertabbe av Odd-keeperen som ikke fikk opp hendene raskt nok.

Odd-trener Dag Eilev Fagermo gjorde grep i pausen da han satte inn Markus Kaasa for Joshua Kitolano, og kun tre minutter i omgangen fikk han se sitt lag krige seg tilbake i kampen.

Torgeir Børven la ballen igjen til Fredrik Nordkvelle, som dunket til på direkten og reduserte til 1-2.

Reddet uavgjort

Scoringen ga vertene momentum i kampen, og bedre ble det ikke for Molde da Hestad måtte forlate banen med skade etter 59 minutter.

Gjestene tok imidlertid noe mer kontroll over kampen utover i den andre omgangen, og James var nære ved å legge på til 3-1 etter 71 minutter da Haraldseid igjen fikk ballen ute til høyre. Den tidligere FKH-spilleren slo ballen inn foran mål, men James klarte ikke å komme i scoringsposisjon tidsnok.

Deretter våknet Odd, og Tobias Lauritsen fikk en stor mulighet etter 83 minutter da han lurte seg fri på bakre stolpe.

Avslutningen gikk imidlertid over målet til Molde-keeper Alex Craninx, men etter 87 minutter kom scoringen da Børven raget høyest på en corner og sørget for 2-2.

Like etter var Lauritsen nære ved å snu kampen for vertene, men uavgjortresultatet gjør at Molde topper Eliteserien med 30 poeng, mens Odd ligger på tredjeplass med 26 poeng.