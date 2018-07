Molde vurderer bud på Leo Østigård

Viking-trener Bjarne Berntsen avslører at Molde vurderer et bud på stoppertalentet Leo Østigård (18), som for tiden er utlånt til rogalandsklubben.

18-åringen er egentlig på lån i Viking ut sesongen, men han har ikke returnert til Stavanger etter G19-EM.

– Vi har en åpen og god dialog med Molde, og de har fortalt oss at de har fått inn et bud på Leo som de nå vurderer. Derfor har han ikke returnert til Viking, men trener sammen med Molde mens situasjonen blir avklart, sier Bjarne Berntsen til Rogalands Avis.

Midtstopperen er kaptein på G19-landslaget og har kontrakt med Molde ut 2020-sesongen. Klubben har mulighet til å kalle Østigård tilbake fra lån enten for MFK-spill eller et eventuelt salg.

– Molde vurderer nå budet på Leo, men hvis de bestemmer seg for ikke å selge ham, kan det hende han returnerer til Viking. Som sagt har vi en god dialog med klubben, så vi får se hva som skjer, fortsetter Berntsen.

Før G19-EM ble det kjent at Østigård skal ha takket nei til Premier League-klubber. Også tyske klubber har vist interesse for unggutten.

(©NTB)

