Moldes stjerneinnbyttere herjet og knuste Odds europahåp

Odd gikk mot en sterk seier mot Molde, men så raknet alt etter pause. Mushaga Bakenga måtte ut med skade, og europadrømmen ble smadret av tre Molde-innbyttere.

1-4-tapet hjemme betyr at Odd ikke lenger kan ta igjen Rosenborg på fjerdeplassen som sikrer Europa-spill neste sesong.

Drømmen ble knust i andre omgang. Mushaga Bakenga hadde fortsatt storspillet og gitt Odd 1-0, men måtte ut med skade få minutter ut i andre omgang. Så satte Molde innpå kavaleriet i form av Magnus Wolff Eikrem, Ohi Omoijuanfo, Mathis Bolly og Erling Knudtzon.

Eikrem hadde bare vært på banen i sju minutter da han leste spillet, snappet ballen og enkelt satte inn 1-1. Få minutter etter det leverte Eikrem en vakker assist da Ohi stanget inn 2-1. Innbytter nummer tre, Bolly, la på til 3-1 sju minutter før full tid.

Ohi ble tomålsscorer med et straffemål på overtid.

Ville vise seg fram

– Det er deilig. Vi ligger under, og klarer å snu det til 1-4. Vi snakket om det før kampen, at vi ønsket å vise oss fra vår beste side, selv om vi har sølvet i lomma, sa Bolly til Dplay.

Resultatet betød ingenting for Molde, som allerede har sikret 2.-plassen, men var katastrofalt for Odd.

Telemarkingene har igjen kamper mot Strømsgodset og Brann. Skienslaget må trolig klare seg uten Bakenga, som står med 14 mål i år, i innspurten.

Odd-tapet betyr at Vålerenga er sikret europacupspill neste år, mens Kristiansund fortsatt kan ta igjen RBK i siste runde.

Presset Molde

Fra start gikk Odd høyt ut og presset Molde. Vertene hadde raske kombinasjoner på kantene som satte MFK under press, og etter ni minutter fikk Elbasan Rashani legge et innlegg, som Bakenga headet i mål via bakken.

Bakenga har vært brennhet i det siste. Den tidligere RBK- og Molde-spissen står med sju mål på de seks siste kampene og har fått en renessanse i Odd-drakta etter å ha blitt avskiltet i RBK og levert skuffende få mål i Ranheim og Tromsø.

– Jeg har lært det av mentoren min, Steffen Iversen, så det er godt endelig å få brukt det i dag, sa Bakenga til Dplay i pausepraten om hodestøtet.

Onsdag så det ut som Molde-spillerne først begynte å spille da Odd tok ledelsen. Da gjestene skrudde opp tempoet, tok de også over kampen i en timinutters periode.

Det ga resultat i flere sjanser, men ingen av dem ble utnyttet på en måte som ga mål.

Inn med kavaleriet

Etter bare to minutter av 2. omgang satte Bakenga seg ned i smerter. Han prøvde å fortsette, men måtte av banen med en kjenning i låret.

En drøy time med delvis motløse Molde-spillere var nok for trener Erling Moe. Da satte han innpå kavaleriet, med midtbanegeneral Magnus Wolff Eikrem og spiss Ohi Omoijuanfo.

Med de to på banen ble det nesten med en gang klasseforskjell på lagene. Eikrem vendte kampen nærmest på egen hånd:

Klasseforskjell

Først stjal han ballen og satte inn 1-1 etter å ha vært på banen i sju minutter, så leverte han en delikat lobbpasning til Ohi som headet inn 2-1.

Etter innbyttet var det klasseforskjell på lagene.

Sju minutter før full tid var alt snudd på hodet. Mathis Bolly vendte om i feltet og satte inn 3-1. Ohi avsluttet festen da han satte inn 4-1 på straffe på overtid.

Dermed reiste Molde seg mesterlig etter 1-3-tapet for Rosenborg, mens det ble en mørk førjulskveld for Odd.

(©NTB)

