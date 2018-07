Molinari ble historisk British Open-vinner

Francesco Molinari har skrevet seg inn i italiensk golfhistorie med gullskrift. Søndag ble han første Major-vinner fra Italia med seier i British Open.

35-åringen var feilfri gjennom hele turneringen på Carnoustie i skotske Angus. Han pådro seg ikke en eneste bogey i løpet av fire runder og totalt 72 hull.

Til slutt endte Molinari opp med å gjøre to slag færre enn Rory McIlroy, Justin Rose, Xander Schauffele og Kevin Kisner.

Molinari avsluttet årets tredje Major-turnering med en 69-runde. Det var to slag under par. Italieneren manglet den siste skarpheten og rotet bort en del birdiemuligheter, men han kom i flytsonen i tide og greide to birdier på sine fem siste hull. Det var mer enn nok til å ta hjem en historisk triumf for Italia.

Han knyttet neven da han leverte en birdie på det 18. og siste hullet.

Tiger Woods viste i løpet av helgen at han er på full fart tilbake i den ypperste verdenstoppen. Den amerikanske legenden havnet på delt sjetteplass og var tre slag bak Molinari.

(©NTB)

Mest sett siste uken