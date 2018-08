Mol/Sørum fortsetter storformen og er klare for ny finale

Anders Mol og Christian Sørum er klare for sin tredje strake finale etter å ha slått nederlandske Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen.

Oppladningen til søndagens semifinale var langt fra optimal for lagene. Et forrykende uvær gjorde at stadion måtte evakueres og kampen måtte utsettes med nesten én time.

Da kampen først kom i gang, var de norske europamesterne som trakk det lengste strået. Duoen vant begge settene med sifrene 21-18. Det var parets 18. strake seier.

Nå venter den polske duoen Michal Bryl og Grezegorz Fijalek i finalen. Kampen spilles søndag kveld.

De siste ukene har den formsterke duoen satt norsk sandvolleyball på hodet. For to uker siden gikk de hele veien og vant Norges første EM-gull siden 1997. Uken før tok de den første norske triumfen på verdenstouren på 20 år med finaleseier i majorturneringen i sveitsiske Gstaad.

(©NTB)

Mest sett siste uken