Mönchengladbachs sportsdirektør hyller Haaland: - En bit av puslespillet som manglet

Den norske sensasjonen har tatt Bundesligaen med storm, og hylles av motstanderens sportsdirektør.

Fem mål på to kamper for Borussia Dortmund må kunne sies å være mer enn godkjent for Erling Braut Haaland, som umiddelbart tok Bundesligaen med storm.

I toppen av ligaen er det fryktelig jevnt.

Borussia Dortmund ligger i skrivende stund på 4. plass, fire poeng bak RB Leipzig som topper tabellen. Mellom der finner vi også Borussia Mönchengladbach og Bayern München.

Imponerer rivalene

Kampen om Bundesligatroféet lever altså i beste velgående, og Dortmunds kjøp av den norske sensasjonen sendte frykt til klubbens rivaler. Det kommer godt frem når sportsdirektør i Mönchengladbach, Max Eberl, nylig ble spurt om hva han tenkte da han hørte nyheten om Haaland-signeringen:

- Min første tanke? Shit! Kan man si det?

- Det var en bit av puslespillet som manglet for Dortmund. Vår motstander i Bundesligaen har sikret seg en god overgang, la Eberl til i samtale med Nitro.

Det er selvfølgelig flere som har latt seg imponere av det Haaland har vist i sin nye klubb så langt. Dortmund-favoritt Steffen Freund er blant de.

DÅRLIG NYTT: Haaland-signeringen er ikke nødvendigvis godt nytt for Max Eberl og Borussia Mönchengladbach. Foto: Patrik Stollarz (AFP)

- Han ser allerede ut som den nye gullkalven til Dortmund. Hvis han er så sensasjonell når han bare får noen minutter på banen, så kommer han til å «ødelegge» Bundesligaen når han får starte kamper, sa Freund.

Kanskje er Haaland å finne i Borussia Dortmunds startellever når de gulkledde reiser til Borussia-Park i mars - i et oppgjør som potensielt kan bli avgjørende i gullracet for begge lag.

- Galskap

Lagkameratene er i hvert fall fulle av beundring for starten Haaland har hatt hos sin nye arbeidsgiver.

- Det er herlig for ham, selvsagt. Det har vært verre starter i en klubb ... Dette er grunnen til at vi signerte ham, uttalte Dortmund-kaptein Marco Reus.

Axel Witsel var blant de få som stoppet hos norsk presse etter kampen mot Køln. Han påpekte viktigheten av at lagkameratene bidrar i starten når et stort talent skal integreres i en ny klubb.

- Han er bare 19 år. Men det gjelder ikke bare meg. Mats (Hummels), Marco (Reus), Mario (Götze), «Pichu» (Lukasz Piszczek, journ. anm). Vi er alle her for å hjelpe med tilpasningen til de unge spillerne, sa Witsel til Nettavisen.

Overfor Bundesligaens brukte han følgende ord for å beskrive den norske landslagsspissens Dortmund-åpning:

Galskap!

- Vi trengte en sterk spiss, og klubben leverte virkelig varene denne gangen. Vi er alle glade for at han er her, sa Witsel.

Haalands neste mulighet til å imponere for sitt nye lag kommer førstkommende lørdag, når Union Berlin kommer på besøk til Signal Iduna Park.

Den kampen kan du følge i vårt livesenter.

