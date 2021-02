Moni Viking vant storløp i Frankrike

Norskeide Moni Viking revansjerte den ulykksalige galoppen i Prix d'Amérique da hesten søndag vant et storløp på Vincennes-banen i Frankrike.

Galoppen satte en effektiv stopper for håpet om suksess for trønderhesten i verdens største travløp for en uke siden, men eier og oppdretter Jan Lyng fra Levanger har likevel fått uttelling for å ha sendt sin øyensten til Frankrike og de pengestinne løpene på Vincennes.

Moni Viking vant Prix de la Marne søndag, en seier som ga 40.500 euro (415.000 kroner) i premie.

Kusk Matthieu Abrivard serverte den norske hesten et perfekt løp i rygg på lederparet, og da angrepet ble satt inn i siste sving var det ingen av konkurrentene som hadde noe å svare med. Moni Viking danset unna til enkel seier. Vinnertiden ble 1.12,5 over 2700 meter.

Det var Moni Vikings åttende seier på fransk jord siden Lyng første gang sendte hesten sørover i 2016.

(©NTB)

Reklame Denne ladekabelen sparer strøm, og redder batteriet