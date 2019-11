Monica Knudsen gir seg som trener for Vålerenga – blir utviklingssjef

Vålerenga-trener Monica Knudsen, som for tiden er sykmeldt av helsemessige årsaker, bytter stilling fra hovedtrener til utviklingssjef med umiddelbar virkning.

Eli Landsem tar over ansvaret som hovedtrener ut sesongen, mens Knudsen trer etter eget ønske inn i stillingen som utviklingssjef for Vålerenga, melder klubben i en pressemelding.

– Jeg har hatt gleden av å lede A-laget de to siste sesongene. Det har vært et givende og hardt arbeid, og det er selvfølgelig tilfredsstillende å oppleve at klubben er veldig nær målsettingen om å etablere seg som et av Norges beste lag. Nå venter imidlertid nye oppgaver som jeg gleder meg veldig til å ta fatt på, sier Knudsen.

Den avgåtte treneren har hatt ansvaret for Vålerengas kvinnelag siden 2017 og ledet laget til seriesølv og cupfinale i årets sesong. I cupfinalen møter de erkerival Lillestrøm, som Knudsen ledet til seriegull i 2012, 2014 og 2015.

(©NTB)