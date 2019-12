Montenegros utradisjonelle VM-grep vekker oppsikt: - Veldig viktig

Mens Thorir Hergeirsson og de fleste av hans kollegaer gjør som de alltid har gjort, kjører svenske Per Johansson og hans team en ny variant under nasjonalsangen.

I det pågående håndball-VM er det vanlig at kun spillerne står ute på banen under nasjonalsangen før kampene. Slik har det som regel alltid vært i håndball.

Trenerne og støtteapparatet har på dette tidspunktet tatt sin plass på benken. Under VM i Japan har imidlertid Montenegro brutt litt med denne tradisjonen.

I jakten på bygge den ultimate lagånden har Montenegros trenerteam stått ute på banen sammen med spillerne mens nasjonalsangen har blitt spilt.

- Viktig å stå sammen



Det vekker selvsagt oppsikt i håndballkretser. Montenegros svenske trener Per Johansson fikk spørsmål om nettopp dette grepet etter tirsdagens kamp mot Ungarn.

VEKKER OPPSIKT: Per Jonahsson, sammen med Adrian Vasile, Novak Ristovic og Andrija Damjanovic i trenerteamet står sammen med spillerne under nasjonalsangen før kamp. Foto: Skjermdump (Viasport)

- For oss er det veldig viktig å stå sammen under nasjonalsangen. Tanken er at vi er sammen om dette, sier svensken i intervju med dansk TV 2.

- Vi har snakket mye om at vi skal holde sammen, hjelpe hverandre og støtte hverandre. Vi skal le og gråte sammen, sier Johansson videre.

Håndball står sterkt i Montenegro og den lille nasjonen har flere sterke resultater å vise til. I 2012 ble det OL-sølv, etter et knepent finaletap for Norge. Senere samme år ble det seier over nettopp Norge i EM-finalen som ble spilt i Serbia.

De siste årene har det blitt litt mindre suksess på de montenegrinske jentene, men under VM I Japan har laget levert meget sterkt og står med fire strake seirer.

- Et stort press



Montenegro er dermed allerede sikret en plass i hovedrunden.

- Det er et lite land, men håndballaget er et av de mest folkekjære i landet. De har et stort press på seg. Hele nasjonen står bak dem, og hele nasjonen krever noe. Vi inngår ikke et kompromiss på noen områder, sier lagets svenske trener.

- Når vi trener og spiller seks mot seks så har vi ordentlige dommere. Det er ikke noe jeg har funnet på, det er slik det må være, for det kan påvirke hvordan vi gjør det i kamp, sier treneren om detaljene han håper kan gi VM-suksess.

HENGER PÅ BENKEN: Thorir Hergeirsson holder som regel til på benken under den norske nasjonalsangen i VM. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Milena Raicevic, Jovanka Radicevic og Katarina Bulatovic er blant stjernene i det montenegrinske laget som onsdag slo Romania med 27-26 i gruppe C.

Både Montenegro og Spania står med full pott etter de fire første kampene i gruppen - og er mer eller mindre videre. Ungarn og Romania kjemper om den siste plassen i hovedrunden.

Både Senegal og Kasakhstan står uten poeng i denne VM-gruppen.