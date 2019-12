Monterrey blir Liverpools motstander i VM-semifinalen

Den mexicanske klubben Monterrey blir Liverpools motstander i semifinalen i klubb-VM. 3-2-seieren over vertsnasjonens representant Al-Sadd sørget for det.

Monterrey er med i turneringen som vinner av mesterligaen for Nord- og Mellom-Amerika og Karibia (Concacaf). Laget gikk voldsomt ut i Doha og hadde en tverrliggertreff ved Jesús Gallardo etter bare noen sekunders spill.

Leonel Vangioni ventet til det 23. minutt før han sendte et kanonskudd fra 30 meter i mål via stolpen helt oppe i krysset. På overtid i omgangen doblet Rogelio Funes ledelsen etter å ha snappet opp et dårlig tilbakespill fra hjemmelagets kaptein Gabi.

Al-Sadd fattet håp da Baghdad Bounedjah nikket inn reduseringen halvveis i 2. omgang, men Carlos Rodriguez la på til 3-1 med et skudd via tverrliggeren. Abdelkarim Hassan reduserte igjen med et langskudd rett før slutt, men det ble bare et trøstemål.

Tidligere hadde saudiarabiske Al Hilal, vinner av den asiatiske mesterligaen, slått den afrikanske representanten Espérance de Tunis 1-0 med scoring av innbytter Bafetimbi Gomis i det 73. minutt.

Al Hilal møter brasilianske Flamengo i semifinale tirsdag. Flamengo vant nylig Libertadores Cup, den søramerikanske mesterligaen.

Mens Flamengo og Liverpool går inn i klubb-VM i semifinalene, spilte Al-Sadd sin annen kamp i turneringen lørdag. Laget slo Hienghène fra Ny-Caledonia i innledende runde tidligere i uken.

