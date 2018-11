Mooy-dobbel senket Wolverhampton

Aaron Mooy ble helten med to scoringer i Huddersfields 2-0-seier borte mot Wolverhampton i søndagens Premier League-oppgjør.

Huddersfield fikk en knallåpning på kampen da Mooy satte inn 1-0 etter snaue seks minutter.

Philip Billing fant Erik Durm som kom på overlapp på venstresiden. Den tidligere Borussia Dortmund-spilleren brukte ett touch og slo hardt inn langs bakken. Ute på sekstenmeteren kom Mooy og limte ballen i det venstre hjørnet.

Wolverhampton så lite inspirerte ut og klarte ikke by på de store problemene for gjestene. Huddersfields Steve Mounié var nærmere en dobling av ledelsen enn hjemmelaget var å score, da han nikket mot mål like før pause. Wolves fikk klarert, men lå fortjent under til hvilen.

Etter 55 minutter var Wolverhampton endelig farlig frampå. Innbytter Adama Traoré slo inn fra høyre og på bakerste var Raúl Jiménez, som headet mot mål. På streken dukket Billing opp og klarerte på streken.

Mållinje-teknologien viste at det var millimeter om å gjøre, men dommerens avgjørelse var korrekt.

Mooy ble kampens store spiller da han skrudde et frispark rundt muren og inn bak keeper Rui Patrício i det 74. minutt. Det er australierens to eneste scoringer så langt denne sesongen.

Med søndagens resultat ligger Wolverhampton fortsatt på 11.-plass, mens Huddersfield klatrer til 14.-plass.

