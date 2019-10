Moren til Ada Hegerberg tar oppgjør med NFF i ny bok

Og omtaler Lars Lagerbäcks støtte av Martin Ødegaards kritikk mot datteren som absurd.

Moren til fotballprofilene Ada og Andrine Hegerberg er i disse dager aktuell med en ny bok. Der letter hun på sløret rundt den mye omtalte konflikten med NFF.

Ada Hegerberg, regnet som én av Norges beste spillere på kvinnesiden og stjerne i storklubben Lyon, valgte for noen år siden å gi seg på landslaget.

Det skjedde etter at Norge hadde levert et svakt EM i Nederland i 2017.

Følte seg oversett



Moren Gerd Stolsmo skriver i boken, som blir gjengitt av Dagbladet torsdag, at konflikten med allerede startet for seks år siden, da Ada spilte i tyske Potsdam.

Spissen ble kalt inn til landslagssamling selv om hun var skadet. Da hun møtte på samlingen føltes skaden verre og Ada valgte derfor å reise hjem. Stolsmo skriver at landslagsledelsen skal ha fortalt at dette kunne få konsekvenser for spilleren.

- «Konsekvensene» hørte Ada aldri noe mer om. Men lagvenninnene fikk høre om dem. I plenum ble de fortalt etter at Ada hadde dratt, at denne typen oppførsel ikke kunne tolereres, og at konsekvensene ville bli at det var mulig at Ada ikke fikk bli med til VM i Canada. For oss ble denne hendelsen et eksempel på i hvor stor grad vår treningsfilosofi kolliderte med holdningene i NFF. Der vi la vekt på at jentene skulle ta ansvar for seg selv og selv måtte finne ut av hva som var best for dem og kommunisere dette, oppfatter jeg det slik at filosofien i NFF var at ledelsen visste best og skulle ha absolutt alt ansvar for spillerne. Det er kanskje ikke så rart det ble bråk, skriver Gerd Stolsmo i boken, som altså er gjengitt av Dagbladet torsdag.

Videre hevder moren at Ada Hegerberg skal ha følt seg oversett av NFF i forkant av EM i 2017. Hegerberg skal ha følt at det manglet målsettinger fra forbundets side.

I boken skriver Gerd Stolsmo at Ada skal ha følt seg som en brikke i et slags narrespill og at hun opplevde forbundets prat utad som «tomt prat».

Hun skriver at det aldri har handlet om konflikter med trenere eller andre spillere for Hegerbergs del, men om en kultur og et system som har preget fotball for kvinner.

Lagerbäcks Ødegaard-støtte



I boken omtaler moren også en situasjon fra tidligere i år, der herreprofilen Martin Ødegaard gikk ut mot Ada Hegerberg i et innlegg på Instagram.

Bakgrunnen for den hendelsen var et stort intervju med Hegerberg i Josimar (i samarbeid med Morgenbladet) som kom ut rett før kvinnelandslaget skulle i aksjon i VM. Her kritiserte Hegerberg landslagsledelsen og NFF.

Ødegaard reagerte på timingen til Lyon-stjernen og skrev følgende:

- Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM? (...) Valget om å ikke spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå.

hegerberg martin ødegaard instagram Foto: Skjermdump / Instagram

Landslagssjef Lars Lagerbäck og de rundt ham, støttet Ødegaard i kritikken.

Det opplevde Gerd Stolsmo som absurd, skriver NTB.

- Det toppet seg da Martin Ødegaard, norsk herrefotballs største talent, gikk i strupen på Ada med en Instagram-post. Det kan også bemerkes at dersom Martin Ødegaard faktisk ønsket ro rundt landslaget før VM, ville det klokeste trolig vært å sitte stille i båten, sier Gerd Stolsmo i boken.

- Det var det som skjedde etterpå som for meg framstår som mest absurd. Like etter Ødegaards utspill gikk herrelagets landslagssjef Lars Lagerbäck ut og ga ham hundre prosent støtte, skriver Stolsmo i boken og utdyper ytterligere:

- Godt skrevet og klokt sagt, var det visst, og hurra for Martin som tør å stå fram. Lagerbäck hadde sågar både sett og godkjent teksten før den ble publisert, det samme hadde herrelagets mediesjef Svein Graff. I deres øyne var det ingen grunn til at det verbale angrepet ikke skulle publiseres, snarere tvert imot. Med dette økte respekten deres for Ødegaard bare mer og mer, poengterte de. Unggutten var endelig blitt mann.