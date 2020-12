Mørk på krykker etter EM-trening: Spøkefull oppladning til ny kamp

Stemningen i den norske EM-troppen er på topp. Fredag lurte håndballjentene NTBs fotograf ved å sende Nora Mørk ut på krykker.

På vei inn i bussen etter treningen kom Mørk ut sammen med landslagslege Nils Ivar Leraand. Krykkene var med sammen med alvorlige miner.

Det var en finte fra Mørk og co. for å spøke med NTBs fotograf. Det ble klart etterpå da presseansvarlig Halvor Lea kontaktet NTB. – Nora er ikke skadd, meldte han med et smil.

Mørk har en lang historie med alvorlige kneskader, men i EM har hun storspilt.

Leraand er kjent for sin humor. Han har tidligere kledd seg ut i diverse påkledninger under mesterskap og ellers funnet på mye moro de siste årene.

Norge spiller mot Kroatia lørdag i hovedrunden.

