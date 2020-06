Mørk risikerer å møte Györ og CSM Bucuresti i Champions League

Håndballesset Nora Mørk kan støte på sine to tidligere arbeidsgivere allerede i mesterligaens gruppespill. Vipers Kristiansand er ikke toppseedet i trekningen.

Mørk underskrev en avtale med Vipers mandag. Hun har de siste sesongene vært under kontrakt med Györ og CSM Bucuresti (siden i fjor høst). I Romania spilte hun ingen obligatorisk kamp på grunn av skade.

Vipers havnet på seedingsnivå to. Inndelingen av lagene gjør at den norske klubben kan trekkes mot toppseedede Györ og CSM Bucuresti. Mesterligaens gruppespill avgjøres i to grupper a åtte lag med dobbelt serie.

Mørk har vunnet Champions League fire ganger, tre med Györ og en med Larvik

I herreklassen er Elverum plassert på det nederste seedingsnivået. Det gjør at klubben kan komme i pulje med Kiel der Sander Sagosen skal spille fra sommeren av.

Også blant gutta venter to puljer med åtte lag i hver. Trekningen for begge kjønn i Champions League finner sted 1. juli.

