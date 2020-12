Mørk slår tilbake etter å ha blitt stemplet som usikker

Frode Kyvåg mente Nora Mørk så usikker ut i oppkjøringskampen mot Danmark. Først ga håndballstjernen svar på tiltale på banen, så svarte hun håndballeksperten.

KOLDING (Nettavisen): Nora Mørk var blant Norges beste spillere da Polen ble knust 35-22 i EM-åpningen i Kolding torsdag kveld.

Vipers-profilen var sikker om banken fra sjumetersmerket, satte opp lagvenninnene i gode scoringsposisjoner og endte sammen med Henny Reistad opp som Norges toppscorer med seks mål.

Svarer Kyvåg

I forkant av mesterskapet ble det fra eksperthold stilt en del spørsmål rundt Mørks form. Etter den andre oppkjøringskampen mot Danmark uttalte Dagbladets håndballekspert, Frode Kyvåg, blant annet at Mørk virket usikker, noe han hevdet ikke å ha sett før.

Når Nettavisen konfronterer Mørk med Kyvågs uttalelser fredag formiddag, sier hun at hun ikke hadde fått det med seg.

- Nei, men jeg fikk det med meg da du sa det nå, da. Det er hans jobb å være ekspert og ha meninger, så han får bare mene det han vil, sier Mørk til Nettavisen.

Så kommer landslagsprofilen med krystallklart svar på tiltale.

- Han har ikke vært der og sett den jobben jeg har lagt ned de siste to årene, så for meg er det en prestasjon i seg selv i det hele tatt å gå ut på banen der. Det er tross alt fire operasjoner siden VM-finalen i 2017, så det var ikke gitt at jeg skulle bli frisk og da får heller den formen diskuteres opp og ned, altså.

- Jeg er veldig glad og stolt for å være her. Den prestasjonen i går viser at jeg har mer å gi, og jeg er helt sikker på at jeg kommer bare til å bli bedre, sier Mørk.

Vipers-spilleren legger imidlertid ikke skjul på at oppladningen til mesterskapet kunne vært bedre.

- I høst har det dessverre sånn at det har vært en del avlyste kamper, men jeg synes ikke jeg har vært usikker den siste tiden. Spesielt i Vipers har det gått veldig fint i angrep.

- Når det kommer til distanseskudd og hele den pakka, så er det selvfølgelig noe jeg ønsker å bidra med, men så skal man ikke glemme at det er veldig mange andre på laget som er utrolig gode til å skyte, og jeg synes for eksempel Stine Oftedal har blitt mer eller mindre en målmaskin i Györ, og hvis jeg kan legge til rette for henne, så er det en jobben min, så skal jeg prøve å være giftig selv. Det handler om å bruke de styrkene laget har.

Hergeirsson: - Det kan bikke over

Landslagstrener Thorir Hergeirsson er i alle fall tydelig på at Mørk blir en nøkkelspiller for Norge under mesterskapet i Danmark.

- Hun spiller med trøkk og passion og er god på vurderinger, så lenge hun har styr på engasjementet. Det kan bikke over når engasjementet er stort, men når hun er i balanse og holder roen, er det få som er bedre til å skape spill og være assist-spillere og samtidig farlig. Og hun kan få en viktig rolle for oss som straffeskytter, sier Hergeirsson.

- Hun nærmer seg for hver kamp og for hver dag. Jeg tror hun kommer til å vokse veldig flott gjennom mesterskapet. Hun er en ekstremt verdifull spiller for oss, sier islendingen.

Neste oppgave for Nora Mørk og håndballjentene er møtet med Tyskland klokken 18.15 lørdag. Tyskerne slo Romania 22-19 i sin åpningskamp torsdag.

