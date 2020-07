Mørkhudede friidrettsstjerner stoppet av politiet: Nå vurderer de å ta saken til retten

Men britisk politi tar, foreløpig, ikke selvkritikk.

Det britiske sprintesset Bianca Williams (26) og kjæresten Ricardo dos Santos (25), den portugisiske rekordholderen på 400-meter, vurderer ifølge The Telegraph å gå til søksmål mot britisk politi.

Årsaken skal være at paret nylig ble stoppet, mens de satt i bilen utenfor sitt eget hjem, og tvunget til å komme ut før de ble påført håndjern foran deres tre måneder gamle sønn.

Williams skal nå være i samtaler med sine egne advokater for å finne ut om de skal ta saken til retten.

Sprinteren mener hun ble stoppet som følge av såkalt raseprofilering - de var mørke i huden og kjørte en Mercedes.

PROFILERT: Bianca Williams (nummer to fra venstre) er vant med oppmerksomhet, men ofte av mer hyggelig slag. Her med Daryll Neita, Imani-Lara Lansiquot og Ashleigh Nelson. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

- De så en mørk mann kjøre en fin bil

Scotland Yard sier i en uttalelse at betjentene patruljerte området på grunn av en økende bruk av vold blant unge vest i London, og at bilen med Williams og kjæresten ble stanset fordi de kjørte fort og på feil side av veien. Politiet mener det ikke er grunn til selvkritikk.

Williams og Dos Santos, som begge trenes av den tidligere supersprinteren Linford Christie, hevder at politiets beskrivelse av det som skjedde er feil.

- Politibetjentene fortalte at det er mye ungdomsvold og knivstikking i området, og at bilen vår så mistenksom ut. De så en mørk mann kjøre en fin bil, en bil med bare mørke mennesker på innsiden, og de konkluderte med at det måtte dreie seg om en gjeng som var involvert i dop og vold. Det er også feil at de kjørte på feil side av veien, sier de i et intervju med BBC Radio 4.

Paret hevder videre at dette trolig var tiende gang de er blitt stoppet av politiet.

- Det begynner å bli latterlig, sier Williams.

FRA HENDELSEN: Her har politiet nettopp stoppet paret. Foto: Bianca Williams (Reuters)

Les også Ser du hva som er rasistisk med denne 20-dollarseddelen?

- Horribelt

På spørsmål om hun tror rase er årsaken til at hun og kjæresten er blitt stoppet så mange ganger av politiet, svarer hun:

- Ja, 100 prosent. Det er bare grusomt og horribelt at de kan trekke slike konklusjoner, sier hun.

Nå har paret fått nok.

- Vi planlegger å gå rettens vei. Jeg er veldig såret av handlingene til politiet, og det knuser hjertet mitt å se kjæresten min bli ført bort, og at jeg selv blir fjernet fra min egen sønn. Det var en grusom opplevelse, sier Williams.

I etterkant av arrestasjonen har et videoklipp fra hendelsen vakt oppsikt på sosiale medier. Se den øverst i denne saken.

Keir Starmer, den ferske lederen for opposisjonspartiet Labour, har sett videoen. Han reagerer.

- Jeg synes ikke politiet håndterte det bra, da de kom frem til bilen. Det var veldig tydelig at det var et ungt barn i baksetet. Det var også kontroversielt av dem å bruke håndjern, jeg jeg kan ikke se hva som rettferdiggjorde det, sier han.

- Jeg vet ikke hva som førte til at de ble stoppet. Men det jeg vet, er at jeg ikke hadde vært veldig komfortabel med å se den videoen om jeg var en sjef i politiet, legger han til.

- Forstår at det oppstår bekymring

Det britiske friidrettsforbundet er også på banen. I en uttalelse sier forbundet:

- Vi er klar over den veldig opprørende videoen av at Bianca Williams og kjæresten blir påført håndjern utenfor hjemmet deres. Våre folk har vært i kontakt med henne og er tilgjengelig for den hjelpen hun måtte trenge.

Scotland Yard-sjef Helen Harper røper nå at politiet vil gjennomføre sin egen etterforskning av det som skjedde.

- Jeg forstår at det oppstår bekymring når slike hendelser finner sted, og hvordan de kan fremstå når de filmes ute av kontekst. På grunn av bekymringene som har oppstått skal vi gjennomgå hvordan stansen av denne bilen ble gjennomført. Dette inkluderer at vi skal gå gjennom videoer fra både sosiale medier og betjentenes egne opptak, sier hun.