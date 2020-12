Morten P er Nettavisens nye fotballekspert: - Vi har gjort en stjernesignering

Få timer før overgangsvinduet åpner i internasjonal fotball, har Gunnar Stavrum fått Nettavisens nye fotballekspert i hus.

VALLE I OSLO (Nettavisen): Morten Pedersen har etter 34 år i Dagbladet levert inn adgangskortet og sjekket ut på Hasle. Nå rettes nesa mot Akersgata i Oslo sentrum og en ny rolle som fotballekspert og kommentator i Mediehuset Nettavisen.

Pedersen er en ruvende skikkelse i det norske fotball- og mediemiljøet, og synes det er vemodig å forlate avisa han har tjent i over tre tiår.

- Samtidig er det enkelt og befriende, fordi Dagbladet vil ha en ny kurs. Jeg tenker annerledes og mener ikke alle skal gjøre det samme, noen må gjør det de er best til. Jeg lider av «Skomaker, bli ved din lest»-syndromet, og skal jeg bli ved min lest, ligger den muligheten i Nettavisen. Da muligheten åpnet seg der var det veldig lett å si «morna» til Dagbladet og forsette med det jeg kan, sier Morten P, som han er kjent som.

- Dette høres ut som en konflikt.

- Overhodet ikke. Jeg har stor respekt for Dagbladets redaktører og valgene de tar, men det er ikke dermed sagt at jeg må være enig i alle.

- Stjernesignering

Internt i Nettavisen er det stor glede over å få på plass en fotballautoritet i korpset av kommentatorer.

- Vi har gjort en stjernesignering. Morten Pedersen er en av landets fremste fotballkommentatorer. Han har et bredt kildenettverk og god peiling på det som rører seg i fotballen, sier sjefredaktør Gunnar Stavrum, som selv er vant med å vekke et betydelig engasjement med sine politiske kommentarer.

- En god kommentator gleder, ergrer og engasjerer. Det er jeg trygg på at Morten Pedersen kommer til å levere til Nettavisens lesere, understreker han.

- Solskjær er trygg

Morten Pedersen kommenterer norsk og engelsk fotball i Nettavisen fra årsskiftet. En naturlig gjenganger i så måte vil være Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Han ser konturene av noe stort igjen på Old Trafford.

- Liverpool er den store favoritten til å vinne Premier League igjen. Men det er en viktig forskjell fra i fjor, da de knapt gjorde en eneste feil. Nå har de tapt 2-7 for Aston Villa og klarte bare 1-1 mot West Bromwich nå sist. Dette er en liga hvor alle lagene for tiden snubler, og det har gjort at Manchester United med sin fantastiske bortestatikk henger med i teten - og kan stå igjen som vinner i mai, sier Pedersen, og trekker en parallell til det Leicester gjorde for fem år siden.

- Jeg skrev ved juletider i 2015 at de kunne vinne, men de var som Manchester United avskrevet som tittelkandidat. Ved sesongslutt var de ti poeng foran Arsenal som nærmeste utfordrer.





- Med exit fra Champions League og pinlige tap i hjemlig liga var det mange som fryktet for jobben til Solskjær. Er han trygg nå?

- I den grad noe er sikkert i fotball, er hans jobb trygg. Og det har jeg ment hele tiden. Da Solskjær ble fast ansatt våren 2019 fikk han aksept for en langsiktig plan om å bygge sten for sten. De har amerikanske eiere som er opptatt av business der man ikke sprenger banken hver gang en mulighet dukket opp.

- Bør de som Nettavisen sikre seg stjerner i overgangsvinduet nå?

- Ikke hvis det koster dem skjorta. De kunne signert Erling Braut Haaland, men takket nei fordi det var ting ved overgangen de ikke likte. Det samme gjelder med Jadon Sancho. Det er Solskjærs filosi, og det liker eierne.

- Er du United-fan?

- Nei. Jeg er monogam. Du må gjerne ha en kvinne i hver havn, men du har bare ett fotballag. Og jeg er født i Sverigesgate 17 på Vålerenga, så det valget ga seg for lenge siden. Men det er hyggelig å ha en nordmann som manager i en av verdens største klubber.

