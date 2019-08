«Mos» klar for Sarpsborg 08

Sarpsborg 08 og Strømsgodset bekrefter byttehandel.

Sarpsborg 08 bekrefter i en pressemelding at de har signert «Mos» på en 2,5-årsavtale. Spissen bytter dermed klubb fra Strømsgodset.

- Det er utrolig deilig. Jeg gleder meg sykt mye til å spille fotball og møte fansen. Jeg vet jeg er hentet for å levere målpoeng og tror spillestilen vil passe meg veldig bra. Alt er tilrettelagt for at jeg skal prestere og det er jeg klar for, sier 31-åringen som har skrevet under en 2,5-årsavtale med Sarpsborg 08, sier «Mos» i en uttalelse.

Sportssjef Tomas Bernsten er strålende fornøyd med å lande en avtale med Oslo-gutten.

- Om noe kan kalles en målgarantist i Eliteserien, er Mos tett oppunder den karakteristikken. En fotballklok og arbeidsom spiss. Tallene hans de siste årene er heftig. Han har egentlig levert jevnt over veldig mye mål i Eliteserien uansett klubb, sier sportssjef Thomas Berntsen.

Samtidig bekrefter klubbene at de er enige om en byttehandel som sender Lars Jørgen Salvesen motsatt vei.

NY KLUBB: Lars Jørgen Salvesen går motsatt vei og er klar for Strømsgodset. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Lysluggen ble hentet til Sarpsborg før denne sesongen, men har ikke slått ordentlig til i Østfold.

Salvesen har skrevet under på en avtalen ut 2021 med sin nye klubb.

- Lars-Jørgen er en spisstype som passer godt inn i vår spillestil, med kvaliteter som vi mangler litt i stallen nå. Han er fysisk sterk og god både som oppspillspunkt og på innlegg i boks og han har en solid venstrefot. Lars-Jørgen er også arbeidsom og har kapasitet til å løpe mye, noe som er viktig i press-spillet vårt, sier sportssjef Jostein Flo til Strømsgodset sine hjemmesider.

Sørlendingen sier at han bytter klubb fordi han følte seg veldig ønsket av Strømsgodset.

- Det har gått veldig fort, men dette var en sjanse jeg ikke kunne si nei til. Jeg hadde en veldig god prat med både Henrik og Jostein og de har veldig troen på meg. Og jeg har veldig troen på dette prosjektet her og gleder meg bare voldsomt til å komme i gang. Jeg tror dette er perfekt match, sier Salvesen til Strømsgodset sine hjemmesider.