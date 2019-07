Moses Mawa går fra KFUM Oslo til Strømsgodset

Spissen er bekreftet klar for Strømsgodset.

KFUM Oslo bekrefter på sine hjemmesider at spissen er klar for Strømsgodset. Moses Mawa bytter dermed ut OBOS-ligaen med Eliteserien og spille for Drammens-klubben.

Også Strømsgodset bekrefter overgangen på sine hjemmesider.

- Moses er en veldig spennende spisstype som vi har fulgt i lengre tid. Han har gradvis tatt nye nivåer og nå er han klar for å ta det neste steget hos oss. Det var tøff konkurranse om Moses og vi er veldig glad for at han har valgt å komme til oss, sier sportssjef Jostein Flo til klubbens hjemmesider.

Mawa har vært i strålende form for KFUM Oslo som ligger på 5.plass i OBOS-ligaen etter halvspilt serie.

Spissen har scoret ti mål på 15 kamper denne sesongen.

Sportssjef Jostein Flo er svært fornøyd med at overgangen nå er bekreftet.

- Moses har trøkk og energi i spillet sitt. Han er hardtarbeidende i presset og veldig aktiv i bakrom. Han kan også skape ting helt på egenhånd og har scoret godt med mål i alle klubbene han har vært i. Vi ser et stort potensial i Moses, sier Flo.

Nettavisen er kjent med at det har vært stor interesse for 22-åringen. Og det har vært flere klubber på banen frem til det siste.

Lillestrøm, Sarpsborg, Viking og Haugesund er alle klubber som skal ha hatt Mawa på blokka. Valget falt til slutt på Strømsgodset for den kvikke angrepsspilleren.

- Det ble naturlig for meg å velge Godset. Jeg har hatt samtaler med treneren og han har virkelig troen på meg og at mine kvaliteter vil passe inn i spillestilen, sier Moses til Strømsgodset sine hjemmesider.

Strømsgodset opplyser at Mawa vil spille med nummer 10 på ryggen og er klar til mandagens kamp mot Bodø/Glimt.

- Jeg er rask og jeg liker å jage på topp og plage stopperne jeg spiller mot. Jeg vil hjelpe laget med målpoeng, men også gjøre en ordentlig jobb som førsteforsvarer. Som spiss er man første pressledd og det er viktig i denne spillestilen, sier Moses.

Strømsgodset ligger sist i Eliteserien med ti poeng etter 15 spilte kamper. Fem poeng opp til trygg plass på tabellen.