Mot full publikumsstopp i svensk idrett

En fullstendig tilskuerstans i svensk idrett er på vei til å innføres etter at regjeringen foreslo en grense på åtte deltakere på offentlige arrangementer.

Mandag kunngjorde Sveriges statsminister Stefan Löfven den foreslåtte endringen fra 300 til åtte personer. Tiltaket skal gjelde i fire uker fra 24. november.

– Det er bare å bite i det sure eplet. I prinsippet betyr dette at det blir publikumsfritt. For åtte eller null personer utgjør jo ingen forskjell, sier den svenske idrettspresidenten Björn Eriksson.

Han erkjenner at beskjeden fra statsministeren er et hardt slag for toppklubber i lagidrettene, men påpeker at man må se de harde koronainnstrammingene i en større sammenheng.

– Vi har en epidemi, og over 6.000 mennesker har dødd. Da er det klart at idretten ikke kan heve seg over dette. Det er bare å akseptere det. Om det vurderes slik, så gjør det det. Og det må vi forholde oss til, fortsetter Eriksson.

I Sverige får publikumsstansen størst konsekvenser for ishockeyen, som er den store publikumsidretten i vinterhalvåret.

(©NTB)

