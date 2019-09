Mot sjokkovergang til Qatar for Juventus-spissen Mario Mandzukic

Angrepsstjernen forhandler med en klubb i Qatar, ifølge italienske kilder.

I sommer tiltok ryktene om at Juventus-spiss Mario Mandzukic (33) var på vei til Manchester United da det engelske overgangsvinduet gikk mot slutten.

Et klubbskifte for den erfarne kroaten ble derimot aldri noe av.

Spilletid under Juventus' nye trener Maurizio Sarri er det heller ikke blitt noe av for Mandzukic. Nylig ble det klart at den anvendelige og fysisk sterke angriperen ikke engang er meldt inn blant spillerne klubben kan benytte i Champions League.

Nå melder blant andre den italienske journalisten Fabrizo Romano at Mandzukic er på vei et helt annet sted enn til engelsk fotball.

- Mario Mandzukic er i seriøse samtaler med en klubb fra Qatar. Agentene hans forhandler om å fullføre en avtale. Juventus vil ikke ha ham lenger, og de er klare for å akseptere et bud, melder Romano via Instagram.

- Det er opp til den kroatiske spissen. Samtalene fortsetter, tilføyer italieneren som jobber for medier som Sky og The Guardian.

Tidligere har det blitt rapportert fra blant andre Goal at Al-Gharafa er den qatarske klubben det handler om for Mandzukics del. Klubben fra Al-Rayyan-distriktet utenfor Doha endte på en åttendeplass i den øverste ligaen sist sesong.

Al-Gharafa trenes av den tidligere Fulham- og Watford-manageren Slavisa Jokanovic, og har andre kjente spillere som Héctor Moreno, Adlène Guedioura og Vladimir Weiss i denne sesongens spillerstall.

Toppserien i Qatar er tre runder inne i sesongen og Al-Gharafa ligger i øyeblikket på andreplass etter to seirer og ett tap.