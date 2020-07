Mot snarlig møte mellom Raja og idrettstoppene – lite tyder på åpning

Norges Fotballforbund ser for seg et møte med kulturminister Abid Raja om full åpning av breddefotballen i løpet av få dager. Statsråden holder døren vidåpen.

Toppledelsen i Norges Fotballforbund varslet tirsdag i en pressemelding at den ville be om et raskt møte med kulturministeren for å legge fram planene for et eget smittevernopplegg rundt breddefotballen.

Målet er at veilederen skal bane vei for oppstart av full kontakttrening og kamper, og NFF vil ha grønt lys til å komme i gang allerede 1. august.

Onsdag morgen gikk kulturminister Raja ut i sosiale medier og inviterte idrettstoppene til et møte om saken torsdag.

– Dere ber om møte snarest i juli. Jeg kan møte dere allerede i morgen! Jeg er på Knutholmen i Bremanger og ferdig med program kl. 17. Kan dere være på plass i morgen, eller vil dere jeg finner en annen dag? Het det i statsrådens melding på Twitter.

I sitt svar til statsråden er NFF positive til at møtet kan avholdes raskt.

– Jeg setter pris på at Raja responderte raskt og tar initiativ til et møte. Vi vil gjerne finne et tidspunkt i løpet av de neste dagene, sier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

Statsråden positiv

Fotballpresidenten sier samtidig at praktiske hensyn og ferieavvikling gjør det mest hensiktsmessig å holde møtet digitalt.

Kulturministeren, som er på rundreise på Vestlandet, sier han er klar til å møte idrettsledelsen ansikt til ansikt eller på telefon i løpet av dagene som kommer. Han skisserer både Ålesund, Molde og flere andre byer som mulige møtesteder.

– Hvis vi ikke får til fysisk møte, møter jeg dem selvfølgelig på Teams, Skype eller telefon. Det skulle bare mangle, sier han til NTB.

Dermed tyder mye på at Norges Fotballforbund raskt får møtet de ønsker seg. Fotballpresidenten er samtidig opptatt av at helsemyndighetene, som har en sentral rolle i vurderingen av forslaget til smittevernopplegg for breddeidretten, også deltar.

– Til syvende og sist er det helsemyndighetene dette står på. Raja har selv sagt at helsemyndighetene er nøkkelen, sier Terje Svendsen til NTB.

Ingen dato

Det siste er også kulturministeren klar på. Han henviser til at regjeringen følger de rådene som til enhver tid kommer fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er ikke kulturministeren som sitter på en rød, gul og grønn knapp. I dette tilfellet er det helsemyndighetene som har gitt et entydig råd til regjeringen om å ikke åpne opp for mer, sier Raja til NTB.

Statsråden henviser videre til at Helsedirektoratet og FHI er anmodet om å gjøre en ny vurdering av når idretten kan åpnes ytterligere. Inntil den foreligger, oppfordrer kulturministeren John Arne Riise og andre i fotballen til å følge spillereglene og ha is i magen.

– Akkurat nå gjelder det å bevare kontroll over pandemien, for vi har verken en vaksine eller en behandling mot dette. Da gjør vi lurt i å lytte til (Bjørn) Guldvog, (Espen Rostrup) Nakstad og (Camilla) Stoltenberg, sier Raja med henvisning til helsetoppene i Helsedirektoratet og FHI.

Kulturministeren legger samtidig til at han ikke vil bruke «ett sekund» på å formidle videre et eventuelt klarsignal til ytterligere åpning av idretten når det måtte foreligge.

Kjøll åpner for å framskynde

I et leserinnlegg i Stavanger Aftenblad onsdag, signert Raja og helseminister Høie, gis breddeidretten få forhåpninger om snarlig oppstart. Der henvises det til at fagmyndighetene igjen vil vurdere saken først 1. september, og at det ikke blir aktuelt å gi unntak for énmetersregelen også for voksne i breddeidretten.

«Da vil én-meterregelen i realiteten ikke gjelde lenger. Ja, vi er også bekymret for at voksne bryter én-meterregelen når de er ute på byen for å ta seg noen pils en fredagskveld, men de har ikke fått unntak fra én-meterregelen», skriver de to statsrådene.

I utgangspunktet var det ikke planlagt noe nytt møte mellom NFF, Norges idrettsforbund og kulturministeren før 10. august. Det blir det etter alle solemerker nå. Idrettspresident Kjøll åpner også for å fremskyve tidspunktet.

– Dersom statsråd Abid Raja ønsker å fremskynde møtet til en tidligere dato vil NIF naturligvis stille seg positiv til dette, skriver idrettsforbundet i en uttalelse til NTB.

Reaksjonene har vært sterke på at fotballspillere over 19 år verken kan trene eller spille kamper som normalt av hensyn til smittevernet. Myndighetene henviser til at gjenåpningen av idretten må skje gradvis og at breddeidretten derfor må vente.

Idrettsbevegelsen generelt, og fotballen spesielt, mener faren for frafall er stor dersom det drøyer ytterligere med oppstart.

Tirsdag gikk tidligere storspiller John Arne Riise ut og oppfordret fotballspillere til å bryte med enmetersregelen og starte opp med vanlig trening. Riise er trener i 3. divisjonsklubben Flint Tønsberg.

