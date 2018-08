Mot videodømming i mesterligaen

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) vil trolig ta i bruk videodømmingsverktøyet VAR i mennenes mesterliga denne sesongen, men ikke før i kvartfinalene.

Det er den engelske avisen The Times som onsdag skriver at UEFA lot seg imponere av VAR under sommerens VM i Russland. UEFAs klubblagskomité forventes å godkjenne forslaget om å ta i bruk verktøyet i mesterligaen under neste ukes møte i Monaco.

UEFAs styre skal så ta den endelige avgjørelsen senere i august, skriver den britiske avisen.

VAR er allerede innført i spansks La Liga, italienske Serie A, tyske Bundesliga og franske Ligue 1. I engelsk Premier League innføres trolig systemet fra neste sesong.

(©NTB)

Mest sett siste uken