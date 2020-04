Møte om sesongavviklingen i tysk fotball utsettes til neste uke

De tyske bundesligaklubbene i fotball har utsatt sitt medlemsmøte om alternativer for å fullføre sesongen til torsdag 23. april.

Fredag skulle klubbene i 1. og 2. Bundesliga på en videokonferanse diskutere ulike planer for å spille sesongen ferdig, der ett av forslagene var oppstart i begynnelsen av mai med spill for tomme tribuner.

– Formålet med utsettelsen av møtet er å gi klubbene og ligaen (DFL) ytterligere tid til å forberede seg på vedtakene som skal fattes, heter det i en uttalelse fra DFL.

Foreløpig er spillet satt på vent ut april. Det skal diskuteres hvor raskt deretter man vil prøve å la fotballen rulle igjen.

Ved å utsette møtet seks dager vinner man ikke bare tid, men det bør også gi klubbene bedre grunnlag for å fatte sine avgjørelser. Tyske myndigheter skal rett over helgen oppdatere sine pålegg og anbefalinger i kampen mot virusspredning. Dessuten skal Det europeiske fotballforbundet (Uefa) ha nye samtaler med nasjonale forbund, klubb- og ligarepresentanter og avvikle et styremøte.

