Motgangslagene Start og Ranheim utlignet hverandre i poengdeling

Finspillet og målene uteble da Start og Ranheim, som begge har slitt i Eliteserien i det siste, spilte 0-0 i Kristiansand søndag.

Start og Ranheim har ikke plukket flust med poeng de siste kampene.

Kjetil Rekdal fikk en god åpning som Start-trener, men kom til oppgjøret mot Ranheim med 1-4 mot Brann i bagasjen.

Overraskelseslaget Ranheim sto på sin side med to strake tap mot Sarpsborg 08 og storebror Rosenborg.

Søndagens kamp bar preg av to lag i motgang, og det var ikke ufortjent at det endte med 0-0 og poengdeling.

– Uavgjort er helt fair. Lite sjanser til begge lag, og to lag som nullet ut hverandre fra start til mål, sa Rekdal til Eurosport.

Søknad på årets mål

Start var det førende laget i første omgang, og kom til omgangens første store sjanse etter 28 minutter. Elliot Käck fikk tid til å sikte og slo en strøken langpasning til Tobias Christensen på bakre stolpe. Christensen ville legge inn en søknad til årets mål i Eliteserien da han prøvde seg med en brassespark-lignende avslutning, men skuddet gikk like over målet til Even Barli.

To minutter senere smalt det nesten i andre ende. Erik Tønne slo knallhardt inn i hjemmelagets 16-meter, og Mads Reginiussen og Michael Karlsen sto i kø for å sette den bak keeper, men ingen av dem klarte å strekke seg nok fram til å sette ballen i mål. Ballen endte opp millimeter utenfor lengste stolpe.

Gratissjanse

Start-debutant Herolind Shala la opp til det som burde vært Starts ledermål tre minutter før pause, men da den tidligere Odd-spilleren serverte Aron Sigurdarson på åpent mål timet ikke islendingen avslutningen godt nok. Ballen traff kun kneet til spissen før den snek seg utenfor.

I andre omgang var lenger mellom mulighetene, men Kristoffer Løkberg fikk en gratissjanse av Jonas Deumeland i Start-buret etter 69 minutter. Keeperen spilte et svakt utspill og Ranheim vant ballen, men Løkberg klarte ikke treffe mål med skuddet.

Karlsen fikk en kjempesjanse da ballen falt ned foran ham på 12 meter med tre minutter igjen å spille, men Simon Larsen fikk blokkert før Start ryddet unna.

Start prøvde seg i sluttminuttene, men lyktes ikke å forhindre at det endte målløst.

