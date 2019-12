Mourinho: – Jeg var lykkelig på Old Trafford

José Mourinho forventer en god mottakelse av Manchester United-supporterne når han onsdag returnerer til sin gamle hjemmebane som Tottenham-manager.

Det er to uker siden Jose Mourinho tok over managerjobben i Tottenham etter Mauricio Pochettino. Onsdag vender portugiseren tilbake til sin gamle klubb, Manchester United, hvor han fikk sparken i desember i fjor.

Der venter mannen som tok over hans jobb, Ole Gunnar Solskjær.

Mourinho har vært på Old Trafford etter at han fikk sparken, da som TV-ekspert. Da fikk han en god mottakelse fra fansen, noe han sier varmet. Han regner med en hyggelig velkomst når han for første gang kommer til sin gamle hjemmebane som trener.

– Å komme tilbake til Old Trafford er å dra tilbake til et sted jeg var lykkelig. Jeg har et godt forhold til Manchester United-fansen, sa Mourinho på tirsdagens pressekonferanse ifølge BBC

Respekt

– Jeg regner med at det blir vist respekt mot meg, men i løpet av kampen forventer jeg at de vil glemme meg og støtter laget sitt, sa Tottenham-manageren.

Også United-manager Solskjær tror klubbens forrige manager vil få en god mottakelse.

– Supporterne vil huske de to og et halvt årene han hadde her. Han vant trofeer, så jeg er 100 prosent sikker på at supporterne, de ansatte og klubben vil ønske ham velkommen, sa Solskjær.

– Jeg tror uansett hvem som trener motstanderlaget at det ikke vil endre motivasjonen til spillerne. De er motiverte for å gjøre det bra for Manchester United fordi de vet at det handler om å bevise hver gang du går ut på banen, at du skal få være del av dette i framtiden. Når du tar United-drakten på, har det ikke noe å si hvem du skal møte, du må gi alt.

Tilbakelagt kapittel

Mourinho insisterer på at tiden i Manchester er et tilbakelagt kapittel.

– Jeg tok meg tid til å bearbeide alt som skjedde, og jeg tok meg tid til å forberede meg på den neste utfordringen.

Mourinho har fått en god start i sin nye manager-jobb. Så langt har portugiseren ledet London-laget til tre strake seire. Tottenham ligger på femteplass, seks poeng bak Chelsea på plassen over.

Manchester United har slitt i sesongåpningen og ligger på 9.-plass med 18 poeng. Det er åtte poeng opp til fjerdeplassen. Solskjær har kun én seier på de fire siste seriekampene.