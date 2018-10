Mourinho: – Vi kan gjøre det mye bedre

Manager José Mourinho erkjenner at Manchester Uniteds resultater den siste tiden ikke er en toppklubb verdig.

Portugiseren stilte fredag morgen til pressekonferanse foran lørdagens viktige hjemmekamp mot Newcastle i Premier League. Der var han ikke i all verdens humør, men han tok seg tre minutter til å svare på journalistenes spørsmål.

United kommer fra 0-0 hjemme mot Valencia i mesterligaen og bare ett poeng på de siste to seriekampene. I tillegg ble det nylig exit i ligacupen mot Derby.

– Vi kan gjøre det mye bedre. Vi trenger poeng, poeng som vi tapte i de to siste Premier League-kampene. Ett poeng av seks mulige. Vi vet at for å forbedre posisjonen vår (10.-plass), så må vi vinne disse poengene, sa Mourinho.

Sjeldent svakt

Han svarte enkelt og greit på spørsmål om han aksepterer at en rekke på fire kamper uten seier ikke er godt nok for en klubb av Uniteds størrelse:

– Ja, det aksepterer jeg.

Siden 1999 har Manchester United bare én gang gått fem strake kamper uten seier. Og Mourinho vet bedre enn noen annen at klubbens form, særlig på hjemmebane, må bli bedre.

– Bare ett tap på hjemmebane hele sesongen, bare ett tap på de siste sju kampene, men ingen seirer på de siste tre hjemmekampene. Tre uavgjorte – ikke følelsen av tap, men heller ikke gleden over seier. Så ja, det er viktig for oss å prøve å vinne kampen på lørdag.

– Nok tid

United-sjefen vil ikke skylde på et tett kampprogram dersom laget skulle skuffe igjen når bunnlaget Newcastle gjester Old Trafford lørdag kveld.

– Tre dager mellom kampene er mer enn nok tid til å ha spillerne klare til helgens kamp, sa Mourinho.

Han kunne også avsløre at han ikke har noen nye skader siden sist kamp. Dessuten er Ashley Young aktuell for spill mot Newcastle. Ander Herrera, Jesse Lingard og Marcos Rojo er fortsatt ute.

Newcastle, som har tatt fattige to poeng på sesongens sju første kamper, må klare seg uten Paul Dummett, Federico Fernández, Florian Lejeune og Salomón Rondón.

