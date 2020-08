Mourinho avslører Ferguson-ønske: «Kjøp ham»

Jose Mourinho åpner opp i ny dokumentarserie.

Det er i den nye dokumentarserien «All or Nothing - Tottenham Hotspur» at Mourinho forteller om det ene rådet han fikk av Ferguson mens portugiseren var manager i Manchester United.

Dokumentarserien har ikke premiere på Amazon Prime før 31. august, men tirsdag kveld fikk utvalgte journalister se de tre første episodene.

«spoilers» fra All or Nothung.

Der fikk de blant annet se Mourinho i samtaler med Tottenhams styreformann Daniel Levy og flere av spillerne.

Diskuterer Dele Alli



I en av samtalene mellom Mourinho og Levy blir Tottenham-profil Dele Alli et tema.

Styreformannen påpeker at Alli holdt et høyere nivå for to år siden.

Mourinho svarer da med å avsløre en samtale han hadde med Ferguson om nettopp Alli.

- Sir Alex Ferguson ga meg ett råd i løpet av mine år i Manchester United - «kjøp Dele Alli», sier Mourinho.

«Den typen, den mentaliteten, måten han spiller på og den aggressive tankegangen, den fyren er en Manchester United-spiller», skal Ferguson ha sagt til Mourinho.

Samtidig skal skotten ha bemerket at det vil være viktig å finne riktig motivasjon for Alli som ikke skal være like flink til å trene.

PÅ JOBB: Jose Mourinho tilbake fra sommerferie. Foto: Andrew Couldridge (Reuters)

Kritiserer Alli



Dette virker Mourinho å ha fått bekreftet etter at han tok over Tottenham-jobben.

I dokumentaren vises nemlig det første møtet mellom Mourinho og Alli i Tottenham, og portugiseren er rask med å bemerke at engelskmannen må gjøre mer på trening.

Mourinho forklarer at han ønsker å være ærlig med Alli før han gir spilleren tydelig beskjed om at han ønsker å se en mer stabil spiller.

- Det er mulig at du tenker inne i deg at jeg skal dra til helvete, men jeg må si hva jeg mener. Jeg har aldri vært i tvil om ditt potensial. Jeg så deg spille noen utrolige kamper, men jeg har alltid følt at du har hatt både opp- og nedturer.

- Det er en enorm forskjell på en spiller som viser kontinuitet og en som viser seg frem av og til. Det er det som skiller en topp, toppspiller og en som har potensial, forklarer Mourinho til Alli.

I FOKUS: Tottenham-profil Dele Alli. Foto: Andrew Couldridge (Reuters)

Tottenham-manageren anbefaler Alli om å gå i seg selv.

- Jeg vet ikke om dette er som følge av din livsstil - i en periode så er du utrolig profesjonell og i en annen periode så blir du en «party boy». Jeg vet ikke, jeg har ikke peiling - bare du kan vite dette, forteller Mourinho.

Portugiseren legger imidlertid til at Alli kommer til å angre dersom han ikke får ut sitt fulle potensial.

Alli svarer

I forbindelse med lanseringen av den kommende dokumentarserien fikk Alli tirsdag spørsmål om samtalen han hadde med Mourinho.

Tottenham-stjernen forklarer at han har tatt til seg det Mourinho fortalte ham.

- Man lytter selvfølgelig hver gang noen som Mourinho snakker til deg, sier Alli.

Han forklarer at det var spennende å ha den første samtalen med portugiseren som på det tidspunktet akkurat hadde erstattet Mauricio Pochettino.

Alli forklarer at han setter pris på at Mourinho var ærlig med ham.

- Noen ganger kan det være krevende å takle, men man innser at det ikke er en negativ samtale. Som han påpeker i noen av klippene, så sier han det han gjør for å hjelpe, forteller Alli.

- Det gir deg noe å jobbe mot og det åpner øynene dine litt, sier Tottenham-profilen.