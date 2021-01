Mourinho avslører koronatrøbbel. Klubben har holdt det hemmelig

Jose Mourinho mener det må mer til for å få utsette kamper i Premier League.

Tottenham-manageren er oppgitt over de utsatte Premier League-kampene som følge av koronasmitte hos enkelte klubber.

De siste ukene har lag som Aston Villa og Fulham opplevd smitteutbrudd i lagene og det har resultert i utsettelse av flere oppgjør.

Mourinho mener imidlertid at lagene bør strekke seg langt for å spille kampene til tross for smitte i lagene.

- Vil man være det eneste landet i Europa uten fotball eller ikke? Vil man avslutte sesongen med en seriemester, en cupmester, med nedrykk, med lag klare for europacupspill eller ikke? Det er det store spørsmålet, sier Mourinho ifølge Football.London.

Mourinho hadde inntrykk av at det var enighet blant klubbene og Premier League om å spille så lenge man har 14 spillere tilgjengelig.

- Den regelen, hvis vi kan kalle det en regel, har av en eller annen grunn blitt endret og vi har fått utsatte kamper. Det har gjort situasjonen litt mer krevende, sier Mourinho.

Les også: Mener United slapp med skrekken: - Uforsvarlig og farlig!

Smitte hos Tottenham

Portugiseren avslører nå at også Tottenham har møtt på utfordringer når det kommer til koronaviruset.

Spurs har imidlertid valgt å holde tilfellene hemmelig og Mourinho forklarer at det får være opp til enkeltspillere og klubbene om de vil offentliggjøre det.

- Vi har hatt tilfeller nesten hver eneste uke, sier Mourinho.

- En her og en der. En assistenttrener, en spiller, en fra legeteamet. Vi har hatt det hele tiden, men vi har bestemt oss for å bare gjøre det beste vi kan. Vi må spille fotball og det er ingenting som spiller noen rolle hvis man har 14 spillere tilgjengelig, da må man spille. Vi har aldri forsøkt å utnytte situasjonen, forteller portugiseren.

Les også: MortenP - Mange skylder Solskjær en unnskyldning

Kritisk Parker: - Skandale



Uttalelse kommer i kjølvannet av at Fulham-manager Scott Parker har reagert kraftig på at de må spille mot Tottenham onsdag kveld.

De to lagene skulle egentlig ha spilt mot hverandre 30. desember, men kampen ble utsatt på grunn av smitteutbrudd hos Fulham.

Onsdag skulle Tottenham egentlig ha møtt Aston Villa, men også denne kampen ble utsatt på grunn av smitteutbrudd hos Birmingham-klubben. Premier League valgte i stedet å sette opp den utsatte kampen mellom Tottenham og Fulham onsdag kveld.

Fulham-manager Parker er imidlertid svært kritisk til avgjørelsen og mener at de fikk for kort varsel. Han kaller det hele en skandale.

- Jeg er skuffet, sint og jeg synes det er urettferdig og helt feil, sier Parker ifølge The Guardian.

Han påpeker at han fortsatt har spillere som er i karantene og som ikke har fått trene ordentlig. Parker er også kritisk til at det blir mange kamper på kort tid for Fulham.

Les også: Onsdagens Premier League-rykter



Ingen sympati fra Mourinho

Hos kollega Mourinho får han imidlertid ingen sympati.

- Med tanke på Fulham så synes jeg vi må vente og se hvilken tropp de stiller med. Etter det kan vi synes synd på dem, eller så kan vi tenke at de ikke burde ha uttalt seg, sier Mourinho.

Portugiseren sier at han har en følelse av at Fulham kommer til å stille med deres beste lag, med unntak av kanskje én eller to spillere.

- Hvis de bare stiller med halve førstelaget så vil jeg være den første til å be om unnskylding og den første til å si at vi spilte kampen med en fordel. Men hvis de kommer med deres beste lag, så synes jeg at de bør be om unnskyldning til oss, forteller Tottenham-manageren.

Kampen mellom Tottenham og Fulham har avspark klokken 21:15. Du kan følge den i Nettavisens livesystem.

Reklame NÅ: Halv pris på goggles og solbriller fra Oakley