Mourinho benekter ryktene om Ndombele

Franske medier melder om intern konflikt i Tottenham.

Tottenham var det beste laget og vant 2-0 over byrival West Ham i Premier League tirsdag kveld.

Kampen ble avgjort etter et selvmål av Tomas Soucek og én scoring av Harry Kane. En som derimot ikke fikk bidra i onsdagens kamp var Tottenhams franske stjernekjøp Tanguy Ndombele.

Midtbanespilleren som i fjor sommer ble Tottenhams dyreste spiller gjennom tidene da han ble kjøpt for totalt nærmere 64 millioner pund, har ikke fått noe spilletid under Mourinho i de to første kampene etter koronapausen.

REKORDKJØP: Tanguy Ndombele har fått lite spilletid under Jose Mourinho. Foto: David Klein (Pa Photos)

- Hadde Mourinho-møte



Tottenhams portugisiske manager har tidligere kritisert Ndombele offentlig for ikke å gjøre det som kreves av ham, men nylig antydet Mourinho på en pressekonferanse at han begynner å like det han ser av franskmannen på trening.

Likevel har det ikke resultert i minutter på banen for Ndombele og tirsdag kveld meldte franske Téléfoot at midtbanespilleren nylig har hatt et møte med Mourinho der han gjorde det klart at han ikke lenger ønske å jobbe for Spurs-manageren.



Stemningen mellom de to hevdes å være såpass alvorlig at de ikke lenger er på talefot, hevder det franske nettstedet.

Mourinho slår tilbake

På pressekonferansen etter oppgjøret mot West Ham, fikk Mourinho spørsmål om ryktene i Frankrike.

Portugiseren svarer kontant «nei» på om noe av det som hevdes medfører sannhet.

- Dette gjelder ikke bare ham. Jeg prøver å gjøre det som er best for laget mitt. Jeg kan ikke starte med 12 eller 13 spillere. Noen ganger så beklager jeg til spillerne mine som ikke er mitt førstevalg fordi jeg synes jobben de legger ned på trening fortjener mer enn hva jeg kan gi dem, men jeg må gjøre jobben min så godt jeg kan og jeg følte ikke at jeg trengte ham i disse to kampene, forteller Mourinho.

Tottenham-manageren påpeker også at det var flere spillere som ikke fikk muligheten mot West Ham.

MÅLSCORER: Harry Kane med lagkamerat Erik Lamela etter å ha scoret mot West Ham. Foto: Neil Hall (Reuters)

- Avgjørende seier

Spurs klatret tirsdag opp til 7. plass i Premier League og har fortsatt et håp om å kvalifisere seg til Champions League neste sesong. For øyeblikket befinner de seg seks poeng bak Chelsea på 4. plass, men som følge av Manchester Citys mulige utestengelse av Champions Leauge, kan også 5. plassen vise seg å gi plass i neste sesongs mesterliga.

Akkurat nå er det Manchester United som ligger på 5. plass, men Tottenham er kun ett poeng bak Ole Gunnar Solskjærs United.

Mourinho er klar på at tirsdagens sier mot West Ham var helt avgjørende for hans lag i jakten på Champions League.

- Jeg sa til spillerne i pausen at hvis vi ikke vinner kampen så tror jeg ikke at vi skal tenke på våre sjanser om å komme til Europa. I dag var det tre poeng som gjaldt eller ingenting, sier Mourinho.

Tottenham møter nå Sheffield United borte i neste seriekamp 2. juni.