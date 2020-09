Mourinho deler bekymring før sesongstart

Tottenham-treneren har gitt klar beskjed til klubbledelsen.

Premier League-starten er like om hjørnet, men hos Spurs er tilsynelatende ikke alt på plass helt ennå. I hvert fall ikke ifølge hovedtrener Jose Mourinho.

Portugiseren virker bekymret for det tette kampprogrammet som venter denne sesongen og etterlyser nå enda mer bredde i stallen.

Mourinho er helt tydelig på at laget trenger en ekstra spiss.

- Ja, jeg ønsker meg det og vi trenger en spiss, sier Mourinho på fredagens pressekonferanse.

Tottenham var også på jakt etter en reserve for stjernespissen Harry Kane under forrige overgangsvindu i januar, men lykkes da ikke i jakten på en ny spiller.

Kritisk til kampprogram



Mourinho er imidlertid svært klar på betydningen av å hente en ny angriper nå.

Han forklarer at klubbledelsen er godt klar over hans ønske og at de jobber med å finne en løsning. Mourinho er også positiv til at de vil lykkes i jakten på en ny spiss før overgangsvinduet stenger 5. oktober.

- Jeg tror helt ærlig at vi skal klare det, sier Mourinho.

Tottenham-treneren mener det blir viktig for å få en god balanse i troppen.

- Spesielt etter gaven fra den engelske ligaen og UEFA som for første gang på mine 20 år i fotballen har gir meg den unike muligheten til å spille søndag, tirsdag, torsdag og søndagen i to uker på rad, sier Mourinho lite imponert over kampprogrammet som venter Spurs.

MÅLMASKIN: Harry Kane har levert varene for Tottenham, men London-laget har ingen klar reserve for spissen dersom han skulle bli skadet. Foto: Warren Little (AP)

Kan ikke hente fra øverste hylle

Hvem Tottenham ender opp med å hente er imidlertid fortsatt et stort spørsmål.

Tidligere denne uken uttalte Liverpool-manager Jürgen Klopp at hans klubb ikke var eid av oligarker eller land og at det derfor ikke er fritt vilt med pengebruken.

Under fredagens pressekonferanse forteller Mourinho at Tottenham er i samme båt.

- Vi kan ikke bruke en helt formue på spillere i markedet. Men vi ønsker og jobber hardt for å skape balanse i troppen og det innebærer nå å signere en spiss, sier Mourinho.

Portugiseren forklarer at det er flere i klubben som nå jobber med det.

- Vi prøver alle å komme frem til en løsning som alle er fornøyde med, sier Mourinho.

Tottenham har den siste tiden blitt koblet til Napoli-spiss Arkadiusz Milik, Metz-angriper Habib Diallo og Patson Daka i RB Salzburg. Football.London melder imidlertid at sistnevnte virker å bli værende i Østerrike.

Joshua King har også blitt nevnt i sammenheng med Tottenhams spissjakt, men virker foreløpig ikke å være noe førstevalg for Spurs.

Tottenham serieåpner mot Everton førstkommende søndag.