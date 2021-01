Rashford forteller at det var Uniteds tidligere sjef, Jose Mourinho, som lærte ham og laget å vinne flere straffespark.

Manchester United har virkelig fått fart på sakene sine denne sesongen, og ligger før søndagens toppoppgjør mot Liverpool på tabelltopp, tre poeng over erkerivalen.

Et av de store samtaletemaene rundt United, og selve storkampen, er antallet straffespark de røde djevlene har blitt tildelt den siste tiden, noe også Klopp uttalte seg rundt tidligere denne måneden.

- Jeg hørte nylig at Manchester United har fått flere straffespark på de to årene Ole har vært her, enn Liverpool har fått under mine fem og et halvt år. Jeg vet ikke om det er min feil eller hva det er, sa Klopp.

- Etter det begynte vi å få noen straffer

Også Frank Lampard og Jose Mourinho skal ha uttrykt misnøye, men ifølge Marcus Rashford er det nettopp sistnevnte som står ansvarlig for at laget først begynte å vinne flere straffer.

Den engelske landslagsspissen forteller at det var Mourinho som fikk ham til å bli en klokere spiller inne i motstanderens felt.

- Jeg husker da Jose var manager. Da var det fem eller seks ganger hvor jeg burde ha fått straffe og Jose endte opp med å si til meg: «Hvis du ikke er smart med måten du gjør det på, kommer du ikke til å bli tildelt det.» sier Rashford ifølge The Telegraph.

Skal vi tro den engelske spissen så hjalp det.

- Etter det begynte vi å få noen straffer, avslører han.

- Straffer kan oppstå

Siden Ole Gunnar Solskjær tok over roret for nettopp Mourinho i desember 2018, har United blitt tildelt 42 straffer - kun fire færre enn Liverpool under Jürgen Klopps ledelse i fem og et halvt år.

Rashford mener imidlertid at United ikke har vært noen form for heldige som har blitt tildelt alle disse straffesparkene, og at han alltid ønsker å gå for mål fremfor å gå ned inne i straffefeltet.

- Som angrepsspillere ønsker vi å kjøre på og score mål. Når du løper inn bak eller dribler, og ser at noen er på vei til å takle deg, så ønsker du ikke å bli det fordi du ser etter en mulighet for å score.

- Det er ikke tale om at du kommer til å la noen ta ballen fra deg, så for meg handler det bare om at vi ønsker å score mål og de andre lagene ønsker å forsvare mål - straffer kan oppstå, sier Rashford.

- Må være på vårt beste

Uniteds angrepsspiller legger ikke skjul på hva som er målet for resten av sesongen.

- Det hadde vært en veldig god følelse om vi klarte å vinne ligaen - hvis vi fullfører på andre eller tredje vil det ikke være en god sesong for oss. Det er ikke hva vi setter oss som mål på starten av året, sier Rashford.

- Vi ønsker å vinne trofeer. Vi er fortsatt i FA-cupen og har Premier League fortsatt, så vi er nødt til å prøve å vinne begge, og bare gjøre vårt ypperste for å fortsette å forbedre oss. Hovedmålet er å vinne trofeer, som det alltid har vært i denne klubben.

Han er ikke i tvil om at laget må spille sin beste fotball dersom de skal få noe ut av Liverpool-kampen.

- De er tøffe å slå på sin hjemmebane. For at vi skal slå dem må vi prestere på vårt beste - det handler om det, sier Rashford.

Oppgjøret på Anfield søndag klokken 17.30 kan du følge direkte i Nettavisens livesenter.

