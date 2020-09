Mourinho fikk spørsmål om Messi. Da kom han med et klart stikk

Tottenham-trener Jose Mourinho klarte ikke dy seg da spørsmålet dukket opp.

Det skapte store overskrifter da Lionel Messi gjorde det klart at han ønsket å forlate Barcelona. Argentineren ble umiddelbart koblet til Manchester City som angivelig skulle være svært interessert i å sikre seg stjernespilleren.

Noen overgang ble imidlertid ikke noe av ettersom Barcelona gjorde det klart at Messi kun ville få forlate klubben dersom utkjøpsklausulen på 700 millioner euro ble utløst.

Mourinho har naturligvis fått med seg skriveriene om Messi.

Denne uken ble han i et intervju med det engelske nettstedet Joe spurt om Tottenham kunne tenke seg å signere Messi. Da svarte Tottenham-treneren med et tydelig stikk rettet mot de som forsøkte å hente argentineren.

- Vi respekterer Financial Fair Play i Tottenham. Han kan bare signere for en klubb som ikke respekterer Financial Fair Play. Derfor er han helt klart utelukket for Tottenham, sier Mourinho.

Kritiserte CAS-avgjørelse



Portugiseren var tidligere i sommer svært kritisk da Manchester City slapp unna utestengelse fra Champions League for nettopp brudd på Financial Fair Play-reglene.

UEFA hadde først utestengt Premier League-klubben, men City vant gjennom med deres anke i Idrettens voldgiftsrett (CAS). City ble imidlertid dømt til å betale en bot på 30 millioner euro.

- Hvis Manchester City ikke er skyldig, er det å straffe dem med noen millioner en skam. Er du skyldig, bør du utestenges. Sånn sett er det også en skammelig avgjørelse. I alle tilfeller er kjennelsen en katastrofe, uttalte Mourinho.

- Jeg sier ikke at Manchester City er skyldig. Jeg sier bare at hvis du ikke er skyldig så betaler du ikke boten. Da blir du heller ikke straffet med et eneste pund. Jeg vet at det med penger er enkelt for dem, men det er snakk om prinsipp. Hvorfor betaler man millioner hvis man er uskyldig, sa Tottenham-treneren.

Portugiseren ga også utrykk for at han har mistet troen på UEFAs økonomiske regler etter dommen.

I TV-dokumentar

Dommen er imidlertid klar på at City blir å se i Champions League kommende sesong. De vil også bli å se i Premier League som starter førstkommende lørdag 12. september.

City skal riktignok først i aksjon 21. september borte mot Wolverhampton, men Tottenham spiller kommende helg mot Everton.

Mourinhos Tottenham-lag opplevde en skuffende sesong i fjor, noe som har blitt godt dokumentert i den nye TV-serien All or Nothing på streamingtjenesten Amazon Prime.

Serien gir et innblikk i hva som foregikk under forrige sesong hos Tottenham Hotspur.

Mourinho sier i intervjuet med Joe at han har sett hele serien, men at han foretrekker å jobbe uten at TV-kameraene er på ham hele dagen. Likevel tror han at fansen setter pris på serien.

- Ingenting er tilgjort. Jeg tror vi glemte veldig fort at kameraene var overalt. Vi levde med de opp- og nedturene som klubben hadde i løpet av sesongen. Derfor synes jeg det er veldig ekte.

- Jeg foretrekker privatliv. Jeg foretrekker selvfølgelig at vårt hjem er stengt for folk som ikke hører hjemme der, men for folk som liker fotball og sport så tror jeg det er veldig spennende fordi vi gir et innblikk i hvordan livet er i en fotballklubb, sier Mourinho.