Mourinho forundret over Bale

Gareth Bales fravær vekker oppsikt. Jose Mourinho sier han selv er overrasket.

Den walisiske stjernens retur til Tottenham har så langt ikke gått slik mange liljehvite fans hadde håpet.

Waliseren har ikke vært i nærheten å vise det nivået han holdt da han forlot Spurs til fordel for Real Madrid i 2013. Det har resultert i lite spilletid for Bale, men 31-åringen har fra tid til annen fått muligheter i diverse cupkamper.

Etter at han ikke spilte helgens Premier League-kamp mot West Bromwich var det ventet at Bale ville være involvert da Spurs møtte Everton på Goodison Park i FA-cupen onsdag kveld, men waliseren var ikke engang med i troppen.

Mourinho: - Jeg ble overrasket

Bales fravær ble et tema på pressekonferansen etter at Tottenham tapte oppgjøret 4-5 etter ekstraomganger.

Mourinho antyder at planen var å ha med Bale, men at han ble forundret da han snakket med spilleren tidligere i uken.

Waliseren skal nemlig ikke ha følt seg helt hundre prosent.

- Jeg tror det er best at jeg sier det som det er. Vi spilte mot West Bromwich søndag og da spilte ikke Bale. På mandag så ble jeg litt overrasket da han ønsket å bli undersøkt fordi han ikke følte seg helt komfortabel med noen muskulære områder, sier Mourinho.

- Han trente ikke på mandag. På tirsdag så trente han med laget, men jeg ble informert at hans ønske var å jobbe med fagpersonell i noen dager for å styrke det området hvor han ikke føler seg helt bra. Det er grunnen til at han ikke er her, forklarer portugiseren.

Mourinho vil imidlertid ikke kalle plagene for en skade.

Da Tottenham-treneren fikk spørsmål om han egentlig ønsket at Bale skulle vise mer vilje til å spille til tross for plagene, så ville ikke Mourinho svare.

Retur til Real Madrid?

Bale er i utgangspunktet på lån fra Real Madrid ut denne sesongen, men allerede da Spurs hentet waliseren i sommer ble det snakket om mulighetene for å låne ham i to sesonger.

Etter en skuffende sesong så langt er det imidlertid svært usikkert om Tottenham vil være interessert i å forlenge låneavtalen.

Dermed ligger det an til en retur til Real Madrid for Bale.

I den spanske hovedstaden virker imidlertid waliseren ikke å være særlig ønsket, noe som førte til det nåværende låneoppholdet til Tottenham.

Det gjenstår derfor å se hva slags løsning man eventuelt lander på til sommeren.

