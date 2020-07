Mourinho fremdeles ubeseiret hjemme mot Arsenal

Tottenham tok imot Arsenal i en sjanserik kamp i Premier League søndag. Spurs vant noe ufortjent 2-1 og gikk dermed forbi London-rivalen på tabellen.

José Mourinho har aldri tapt en kamp hjemme mot Arsenal og sto imot de rødkledde enda en gang.

Kampen bød på høyt tempo, mange sjanser og vakre mål. Alexandre Lacazette fyrte av en kanon etter ti minutter og sendte bortelaget i føringen, før Son Heung-min utlignet umiddelbart etterpå.

Toby Alderweireld ble matchvinner i andre omgang.

Tottenham tok dermed viktige poeng i kampen om spill i Europa kommende sesong og klatret forbi erkerivalen på tabellen.

Sjansebonanza

Tottenham og Harry Kane fikk en kjempesjanse etter bare ni minutter. Lucas Moura sendte en nydelig langpasning gjennom til Kane, som ikke klarte å overliste Damián Martínez.

Alexandre Lacazette var derimoty sikker foran mål og vartet opp med en praktfull scoring femten minutter ut i kampen. Tottenham-forsvaret ga franskmannen for god tid, slik at han fikk plass til å dundre inn 1-0-scoringen.

Son Heung-min svarte momentant med en lekker chip over Arsenals reservekeeper Martínez. Sørkoreaneren utnyttet et slurvete Arsenal-forsvar og snappet opp ballen etter et dårlig tilbakespill til David Luiz, før han plasserte ballen elegant i nettet.

Etter en halvtimes spill skjøt Ben Davies en kanonkule fra 30 meter, som Martínez akkurat fikk dyttet opp i tverrliggeren og ut.

Første omgang var et sjansebonanza med skudd på skudd fra begge lag.

Alderweireld matchvinner

Det høye presset vedvarte i andre omgang. Like før timen var spilt smalt Pierre-Emerick Aubameyang ballen inn i tverrliggeren og ut. Tottenham-keeper Hugo Lloris ble stående stille å se metallet riste.

Samme mann fikk en god mulighet etter 78 minutter, men denne gang var Lloris med på notene og fikk slått ballen ut til corner.

Like etter styrte Toby Alderweireld ballen noe ufortjent inn i mål fra en corner.

Harry Kane fikk muligheten til å notere seg mål nummer 200 i karrieren mot slutten av kampen, men igjen var Martínez i veien.

Arsenal var det bedre laget i London søndag, men måtte dra den korte veien hjem uten poeng.

Mikel Artetas menn ligger på 9.-plass i ligaen med 50 poeng, mens José Mourinhos og Tottenham ligger på 8.-plass med 52 poeng.

