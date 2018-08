Mourinho hyller stjernen: - Kunne ikke vært mer fornøyd med Paul Pogba

Bekrefter at franskmannen er Manchester United-kaptein i neste kamp.

Det har lenge vært ryktet om dårlig stemning mellom Manchester United-trener José Mourinho og stjernespiller Paul Pogba. Nå kan det uansett se ut til at portugiseren forsøker å blidgjøre franskmannen.

På fredagens pressekonfereanse bekreftet nemlig Mourinho at Pogba nok en gang blir Manchester United-kaptein når klubben møter Brighton i andre serierunde av årets Premier League-kamp.

Uniteds mektige trener passet også på å hylle den nybakte verdensmesteren:

- Sannheten er at vi har vært sammen her nå i to år og et par uker, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd med ham enn jeg er nå. Det er sannheten. Jeg kan ikke be om mer fra ham, sa Mourinho under fredagens pressekonferanse.

Kaptein Pogba



Han bekreftet samtidig at Pogba blir Uniteds kaptein mot Brighton:

- Han er kaptein i neste kamp, men kapteinen er fortsatt Antonio Valencia. Sist sesong var Paul kaptein mot Basel fordi vi mente at han har en fin personlighet, han gikk gjennom akademiet her, er vanligvis i startoppstillingen og ha derfor det som skal til for å bli kaptein i fremtiden, sa Mourinho.

Jose confirms @PaulPogba will captain #MUFC on Sunday and says "I couldn't be happier with him than I am now." pic.twitter.com/1qIGsoKzMB — Manchester United (@ManUtd) August 17, 2018

Den siste tiden har det stormet rundt de to personlighetene i United. Nylig sa Pogba at det var visse ting han ikke kunne si, eller så ville han få bot.

Mourinho slår uansett tilbake mot at de to har et problem:

- Han jobber vanvittig bra her, så jeg tar ham i forsvar. Skriv det dere vil om ham, om meg, men vær så snill, ikke lyv. Ikke sett ham i en situasjon der han ikke virker høflig. Han er en utdannet gutt, sa Mourinho.

- Han har aldri kranglet med meg, vi har aldri hatt en voldsom ordveksling, det er kun respekt, jeg har ingen problemer overhode.

Mourinho uttalte tidligere at han mente at VM var en bedre turnering for Pogba, fordi det var en turnering «der han bare tenker på fotball».



Dette skal ikke ha blitt godt mottatt av Pogba, som senere kom med et hint om at han ikke er fornøyd med tingenes tilstand i Manchester United.

Trio tilbake



En klubb som til stadig kommer opp på ryktebørsene er Barcelona, og i spansk presse har den katanlanske klubben ved flere anledninger blitt nevnt som en mulig destinasjon for Pogba.

Overgangsvinduet i England er allerede stengt, men spanske lag kan fortsatt handle frem til midnatt 31. september.

Manchester United-fansen kan også glede seg over at trioen Nemanja Matic, Jesse Lingard og Antonio Valencia er tilbake i trening for de rødkledde.

Det er uansett usikkert om Mourinho velger å satse på dem allerede denne helgen.

Manchester United sikret seg sesongens første seier da Pogba og Luke Shaw scoret målene i 2-1-seieren hjemme mot Leicester i sesongens første kamp på Old Trafford.

For Brightons del startet sesongen noe verre. De tapte nemlig 0-2 borte mot Watford på sesongens første dag. Roberto Pereyra scoret begge målene for Javi Gracias lag.

