Mourinho irritert over Kane-behandling

Southgate ønsker å bruke Kane fra start i Nations League-kampen mot Danmark onsdag kveld. Det er ikke Tottenham-manageren nødvendigvis særlig fornøyd med.

Harry Kane er for øyeblikket på landslagssamling med England, selv om han den siste tiden skal ha slitt med muskeltretthet. Torsdag 8. oktober var 27-åringen ikke å se i troppen som slo Wales 3-0, før han i 2-1-seieren over Belgia på søndag ble byttet inn da det gjenstod 25 minutter.

Når England tar imot Danmark onsdag kveld rapporteres det at landslagssjef Gareth Southgate vil bruke Spurs-spissen i startoppstillingen, noe Jose Mourinho ifølge The Guardian skal være sterkt imot.

Bekymret for skade

Tottenham-manageren skal nemlig ha oppfordret Englands støtteapparat til å være forsiktige med Kane i det nåværende internasjonale vinduet, grunnet hans store arbeidsmengde så langt denne sesongen, med blant annet 10 kamper på 29 dager før Belgia-kampen. I tillegg hadde han hadde en kjenning i låret forrige uke.

Kane var på skanning onsdag forrige uke for å sjekke seg, noe som også er én av grunnene til at Tottenham er bekymret for spissen sin. Grunnen er at de mener at FA faktisk er klar over at spilleren sliter med noe.

Southgate er allikevel tydelig på at stjernespissen kun har problemer med muskeltretthet, og at det ikke er snakk noen spesiell skade.

- Muskeltretthet

- Med tanke på det medisinske har det vært samtaler (med Spurs). Han startet å trene på onsdag, og var ikke helt fornøyd med det han kjente, så da jobbet han med det medisinske teamet de neste dagene. Vi skannet bare for å være helt sikre, men det er muskeltretthet framfor en skade, sier Southgate ifølge The Guardian.

- Han visste da at han kunne presse seg litt, men han trengte bare litt mer tillit til det, og han var ikke klar til å starte (mot Belgia). Jeg tror at han har fått mer selvtillit etter da, og så håper vi at han er klar til å starte på onsdag, fortsetter Southgate.

Englands landslagssjef er med andre ord klar for å risikere Mourinhos vrede dersom ting skulle gå galt mot Danmark.

Lineker: - La Harry bestemme

Den tidligere britiske fotballspilleren Gary Lineker, med blant annet tre sesonger i nettopp Tottenham, mener at avgjørelsen om Kane skal spille eller ikke, først og fremst avhenger av hva Spurs-spissen selv ønsker.

- Hvis Gareth Southgate ønsker å spille med Harry Kane, kan ikke Harry selv bestemme? Klubb-managere har alltid presset spillere til å droppe landskamper. Jeg forstår hvorfor, men det betyr for mye å spille for landet sitt til å la egeninteressen avgjøre, skriver Lineker.

Tottenham er klar for Premier League-fotball igjen på søndag, når de tar imot West Ham til dyst. Hvittrøyene har åpnet årets sesong med 7 poeng av 12 mulige, og det som huskes best til nå er nok nedsablingen av Manchester United.