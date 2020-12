Mourinho kom med krass kritikk av egne spillere og sammenlignet med tiden i Manchester United: - Et spørsmål om holdninger

Tottenham sikret seg torsdag avansement fra gruppespillet i Europa League. Mourinho var imidlertid lite fornøyd med enkelte av spillernes prestasjoner.

Med 3-3 borte mot LASK Linz sikret hvittrøyene en plass blant de to beste i gruppe J, før de i neste runde møter Simen Juklerøds Antwerpen i kampen om førsteplassen.

På pressekonferansen etter torsdagens oppgjør var det imidlertid en litt bitter Mourinho som stilte opp, da han anklagde noen av spillerne for å mangle motivasjon.

- De føler at de ikke skulle vært der

- Noen individuelle spillere hadde gode prestasjoner, mens noen hadde veldig dårlige prestasjoner.

- Jeg har en følelse, som egentlig ikke er en følelse men basert på tidligere erfaringer, at noen av spillerne føler at de ikke burde være der. Motsatsen til dem er spillere som Son og Højbjerg, som starter hver eneste kamp, og er eksempler på fyrer som uansett hvor og i hvilken turnering, virkelig står på for laget.

Uten de to profilene tror portugiseren det fort kunne blitt vanskelig å få et godt resultat torsdag.

- Uten dem tror jeg ikke vi ville fått et positivt resultat, la han nemlig til.

Merket forskjell i oppvarmingen

Ifølge Spurs-manageren er det ikke alle spillerne som lar seg motivere av en bortekamp i Europa League i Østerrike eller Bulgaria, to av landene London-klubben har besøkt i løpet av høsten.

- Faktum er at gruppespillet i Europa League ikke motiverer flere av spillerne, det visste jeg.

Portugiseren merket blant annet stor forskjell på LASK- og Spurs-spillerne før torsdagens kamp.

- Da jeg så på oppvarmingen før kampen hadde jeg en følelse og fortalte til spillerne at det var stor forskjell på intensiteten, kommunikasjonen og entusiasmen i LASKs oppvarming sammenlignet med vår.

Sammenlignet med tiden i United

Det fikk Spurs-manageren til å trekke paralleller til tiden sin som manager i Manchester United.

- Jeg tenker det er et spørsmål om holdninger, noe jeg har erfart tidligere også.

- Selv i Manchester United hadde jeg en lignende situasjon da vi tapte to kamper borte i gruppespillet, og da endte vi jo bare opp med å møte bedre motstandere i utslagsrundene.

Søndag kveld tar Tottenham imot erkerival Arsenal til dyst i Premier League.

Med seier vil Mourinhos mannskap etter all sannsynlighet beholde tabelltoppen. The Gunners er derimot mer avhengige av poeng for å holde følge med topplagene, da de i skrivende skrivende stund ligger på en 14. plass, 8 poeng bak søndagens motstander.

