Mourinho legger presset på Liverpool

Manchester United-manager José Mourinho mener det er på tide at Liverpool blir hausset opp som Premier League-favoritt etter rivalens omfattende sommerhandling.

Ikke uventet fikk Mourinho spørsmål om Liverpool og managerrival Jürgen Klopp etter onsdagens treningskamp mot Milan i USA.

Portugiseren benyttet anledningen til å minne de frammøtte journalistene om hvor mye penger Liverpool har brukt i det siste, særlig etter Klopps uttalelser i 2016 om at han aldri vil bruke like mye penger på spillerkjøp som de største Premier League-klubbene.

– Jeg er glad for å kunne smile av Klopps tidligere kommentar om at United brukte så mye penger. Det er bare godt å se at mennesker kan forandre mening, sa Mourinho, ifølge United.no.

Han ga samtidig Liverpool ros for å ha kjøpt smart i sommer. Mourinho hevder at han ser Anfield-laget som favoritt til å vinne ligatittelen kommende sesong og ba om støtte fra pressen.

– Kanskje dere (mediene) krever at Liverpool vinner Premier League denne sesongen? Jeg synes det hadde vært rettferdig. Jeg kan ikke se for meg at noen andre i Premier League kommer til å bruke så mye penger som de har gjort, det blir sikkert en rekord, sa United-sjefen.

For ordens skyld: Klopps har brukt 174 millioner pund, eller 1,87 milliarder kroner, på å hente Alisson Becker, Xherdan Shaqiri, Fabinho og Naby Keita til Liverpool.

