Mourinho legger seg flat etter å ha arrangert trening i strid med helseråd

Tottenham-manageren ber om unnskyldning etter å ha blitt tatt på fersken denne uken.

Tirsdag begynte det å sirkulere bilder på sosiale medier av José Mourinho og flere av hans spillere ute på treningstur i London. Bildene kommer kort tid etter at britiske myndigheter kom med sine retningslinjer for aktivitet under korona-krisen.

London Evening Standard rapporterte at Mourinho, samt Davinson Sánchez, Tanguy Ndombele og Ryan Sessegnon var ute og trente i Hadley Common-området av Barnet. Alle fire skal være bosatt i området.

Nå unnskylder Mourinho seg i en fersk uttalelse, skriver Sky Sports.

- Jeg aksepterer at handlingene mine ikke står i stil med retningslinjene myndighetene har kommet med. Vi skal bare ha kontakt med de som er i vår egen husstand, sier portugiseren.

- Det er viktig at vi alle gjør vår del og følger rådene myndighetene kommer med slik at vi på den måten støtter heltene våre i helsevesenet og redder liv, legger han til.

Les også - Tottenham misfornøyde med José Mourinho etter å ha organisert trening

Retningslinjene fra britiske myndigheter er at mennesker må holde seg to meter unna hverandre, og dersom man skal trene i fellesskap så skal det gjøres med maksimalt én annen person.

Ifølge London Evening Standard skal Mourinho ha fått streng beskjed fra ledelsen i klubben om deres misnøye over valget om å ta seg flere av lagets spillere på en treningsøkt.

Tottenham la senere ut en påminnelse til klubbens ansatte om å holde avstand og unngå nærkontakt med andre mennesker.

Det har også José Mourinho fått med seg nå.

